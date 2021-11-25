‘Kişiye özel’ kadro iddiası ile gündeme gelen akademisyen, 3 yıl önce de aynı şekilde eşinin müdür olduğu okuluna atanmış

Son günlerde "kişiye özel ilan" iddialarıyla gündeme gelen Ege Üniversitesi’nden benzer bir haber daha geldi. Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği’nde açılan “kişiye özel ilan’ kadrosuyla gündeme gelen Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Türkmen'in üç yıl önce de “özel şartlarla” eşi Prof. Dr. Hayati Türkmen'in müdürlük yaptığı Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu’na alındığı iddia edildi.

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Ege Üniversitesi'nde Deri Mühendisliği bölümüne alınacak öğretim üyesi kadrosu için ilan edilen özel şartları sadece Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayati Türkmen'in eşinin taşıması ve ön elemeden de sadece onun geçmesine akademisyenlerin tepkisi büyüyor.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür’ün haberine göre, “Ege Üniversitesi'nde ‘kişiye özel' kadro iddiası” başlığıyla haber olması üzerine üniversitede bir soruşturma başlatıldığı ve kısa sürede tamamlanarak dosyasının kapatıldığı; Atamanın Mühendislik Fakültesi dekanlığınca onaylanıp rektörlüğün onayına sunulduğu belirtildi.

Üç yıl önce de aynısı yapılmış

Üniversite'de bu gelişmeler yaşanırken, Deri Mühendisliği Bölümünde açılan kadroya başvuru yapan Türkmen'in yaklaşık 3 yıl önce aynı ilan şartları ve aynı (hidrokarbon tayini, katalizör/fotokatalizör sentezi, katalitik/fotokatalitik reaksiyonlar) anahtar kelimelerle çıkılan ilanla kocası Prof. Dr. Hayati Türkmen'in müdürlük yaptığı Aliağa Meslek Yüksekokulundaki Rafineri ve Petrokimya teknolojisi bölümüne atandığı ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi ve diğer Üniversitelerde söz konusu bölümde çalışan ve kadro bekleyen, haklarının çiğnendiğini savunan birçok akademisyen bu kadronun Rektörlük yönetimi tarafından iptalini ve genele açık yeniden ilan edilmesini istedi.