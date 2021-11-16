Ege Üniversitesi'nde "kişiye özel ilan" iddiası; "Dekanın çocuğunun spor hocası, akademisyen kadrosuna yerleştirildi"

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer’in ‘kişiye özel ilan’ açtırıp yakınlarını üniversiteye yerleştirdiği öne sürüldü. Gençer’in, çocuklarının basketbol antrenörünü ve eşine ait özel okulda çalışan bir eğitimciyi akademisyen kadrosuna yerleştirdiği iddia edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, 10 Ağustos 2021 tarihli, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi için açılan öğretim görevlisi ilanında “Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Basketbol branşında en az 3. kademe antrenör belgesine ve kondisyoner sertifikasına sahip olmak” şartı arandı. Bu şartı taşıyan kişinin ise Gençer’in çocuklarına basketbol ve kondisyoner eğitimi veren Barış Yeleğen olduğu belirlendi.

Üç yıl önce Spor Yöneticiliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Ahmet Köksal’ın da Gençer’in eşine ait özel okulda bir dönem eğitimci olduğu öğrenildi.