Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı ertelendi

Kamuoyuna fişleme yasası olarak yansıyan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi. Kanun tasarısının TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta sonu başlanacak bütçe maratonu öncesi yasalaşması bekleniyordu.

Tasarı'nın 6. maddesinin kabul edilmesinin ardından Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine tasarının görüşmeleri ertelenerek, "Türkiye ile ABD Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşmasının Onaylanmasına İlişkin Yasa Tasarısı"na geçildi.

Tasarı, kişinin nüfus cüzdanı, kredi kartı, sürücü belgesi, lisansı, diploması, sertifikaları gibi her türlü yazılı görsel belgeler; el haritası, göz haritası, kan grubu, parmak izi gibi biyolojik bilgileri; mesleği, kariyeri, emeklilik bilgileri, yaşı, çocuk sayısı medeni durumu, akrabalık ilişkileri, gibi sosyal ve hukuki statüsü; kişinin kendisine ait olan kültürel değerleri mezhebi, dini gibi her türlü bilgiyi ‘veri’ kabul ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı, 2016 yılı bütçe görüşmelerinden sonra ele alınacak.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AB’ye uyum sürecinde sorun yaşanmaması ve tasarının yeniden görüşülmek zorunda kalınmaması için AB’nin halen gündeminde olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüzüğün beklenmesi önerisinde bulundu. Gök, şunları söyledi:

“Avrupa Birliğinde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir tüzüğün, yönetmeliğin değerlendirilme aşamasına gelinmiştir. Dolayısıyla, bizim Avrupa Birliğiyle olan müzakere sürecimizin yürüyebilmesi için bizim kanunumuzun, Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş olan bu tüzüğe, yönetmeliğe -uygun kıstaslara- uyması gerekir ki, tam anlamıyla Avrupa Birliğiyle ilgili müzakereleri sürdürebilelim.”

"Genel Kurul'da görüşmek ileride sorun olur"

Tasarıyı görüşmesi gereken tali komisyon raporlarının olmadığına işaret eden Levent Gök, tüm yurttaşları yakından ilgilendiren böylesi önemli bir konunun doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine getirilmesinin ilerde sakıncalar yaratacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, böyle yasa yapılamayacağını anlatırken, “Komisyonlar baypas, Meclis baypas, Anayasa baypas! Böyle bir şey olmaz Sayın Başkan! Lütfen, buna alet olmayalım!

"'Hukuk' diye çırpınıyoruz"

Böyle yasa yapılırsa suratınıza bir gün çarpılır, Anayasa Mahkemesi çarpar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çarpar, Avrupa Birliği çarpar. Biz burada ‘hukuk’ diye çırpınıyoruz, lütfen bunu anlayın” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını düzenleyen maddeden dolayı düzenlemenin fişleme yasası olduğunu belirterek, mutlak nitelikli kişisel verilerin kişinin açık rızası olsa bile işlenmemesi gerektiğini savundu.

Değişiklik önergesinin yeterli olmadığını belirten Yüksel, "Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Bir an düşünün, bu kurul üç sene önce kurulmuş olsaydı, başında da sizin 'paralel yapı' diye tabir ettiğiniz yapıdan bir kişi olmuş olsaydı, şimdi her birinizi un ufak ederdi. Cinsel yaşamınızdan, kılık kıyafetinizden, mezhebinizden hiçbir şey kalmazdı, bu sıralarda oturamazdınız, halkın içine çıkacak yüzünüz olmazdı, aynı şekilde bizim de olmazdı. Bu iktidar size sonsuza kadar nasip değil, yarın başkası gelir, sizin çıkardığınız kanunla sizi fişler, o zaman da sizin hakkınızı korumak CHP'ye düşer" diye konuştu.