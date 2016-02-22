CHP'li Pekşen: Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı'yla çıplak fotoğraflar dosyanıza girecek

Vatandaşların fişlenmesine yasal zemin hazırladığı gerekçesiyle eleştirilere neden olan 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın bu hafta yasalaşması bekleniyor. Tasarının yasalaşması halinde MİT, Jandarma ve polis, vatandaşların tüm bilgilerine erişim hakkı kazanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Mezhep, gen haritası, karı-kocanın cinsel yaşamına dair bilgiler, çıplak fotoğraflarınız herşey dosyanıza girecek; ‘kişisel veri’ sayılacak, Hakim kararı olmaksızın yapılan telefon dinlemeleri, video kayıtları da mahkemelerde ‘delil’ sayılabilecek" dedi.

Birgün'den Derviş Cemal'in haberine göre; TBMM Genel Kurulu’nun bu haftaki önemli gündem maddelerinden biri söz konusu tasarı olacak. Tasarının birinci bölümü üzerinde görüşmelere başlandı. Şimdiye kadar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısının ilk beş maddesi kabul edildi. Tasarının görüşmelerine bu hafta kalındığı yerden devam edilecek. Tasarının bu hafta yasalaşması bekleniyor.



Erdoğan denetleyecek



Tasarının yasalaşması durumunda yurttaşların tüm özel bilgileri bir havuzda toplanacak. Özgeçmiş, fotoğraf, cep telefonu, aile bilgileri, parmak izi, mezhep ve kıyafet gibi yurttaşlara ait her türlü kişisel veriler, yeni oluşturulacak ‘Kişisel Verileri Korumu Kurulu’ tarafından ‘korunacak’.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun oluşumu siyasal iktidarın her türlü müdahalesine açık olacak şekilde düzenleniyor. Yedi kişiden oluşacak kurulun üç üyesini Cumhurbaşkanı, dört üyesini de Bakanlar Kurulu atayacak. Kurul başkanı ve yardımcısı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Bu durum, ‘devlet fişleyecek, Erdoğan denetleyecek’ yorumlarına neden olmuştu.



Bekir Bozdağ: Bu yasa fişlemenin panzehridir



Hükümet, bu adımla bilgilerin yer aldığı havuza çok sayıda gerekçeyle erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Tasarı, 'kişisel veri'yi, 'kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler’ şeklinde oldukça tanımlıyor. Söz konusu tasarıya, muhalefet partileri ve Türkiye kamuoyu, vatandaşların psikolojik ve fiziki sağlığından hangi partiyi desteklediğine kadar tüm özel hayat bilgilerine erişilip fişleneceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Tasarı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından "Bu yasa, fişlemenin panzehridir" sözleriyle savunuluyordu.



Pekşen: Çıplak fotoğraflarınız dosyanıza girecek



Kanun tasarısıyla AKP’nin kendi istihbarat örgütünü kuracağını savunan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, buna karşı Meclis’te direniş başlatacaklarını açıkladı. Avukat olan Pekşen ayrıca, tasarının yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e gideceğini açıkladı.

Tasarıya Pekşen, “MİT’ten biraz daha ileri; kural ve yasa tanımayan iktidara bağlı bir istihbarat örgütü kurulması öngörülüyor. AKP kendi MİT’ini kuruyor” dedi.

Pekşen, şu ifadeleri kullandı; “Mezhep, gen haritası, karı-kocanın cinsel yaşamına dair bilgiler, çıplak fotoğraflarınız herşey dosyanıza girecek; ‘kişisel veri’ sayılacak, Hakim kararı olmaksızın yapılan telefon dinlemeleri, video kayıtları da mahkemelerde ‘delil’ sayılabilecek. Kişinin nüfus cüzdanı, kredi kartı, sürücü belgesi, lisansı, diploması, sertifikaları gibi her türlü yazılı görsel belgeler; el haritası, göz haritası, kan grubu, parmak izi gibi biyolojik bilgileri; mesleği, kariyeri, emeklilik bilgileri, yaşı, çocuk sayısı medeni durumu, akrabalık ilişkileri, gibi sosyal ve hukuki statüsü; kişinin kendisine ait olan kültürel değerleri mezhebi, dini gibi her türlü bilgiyi ‘veri’ kabul ediyor.”

Tasarının Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM Siyasi Haklar Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirten Pekşen, iptali için Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e gideceklerini de dile getirdi.