Kışanak: Silvan'da elektrik ve internet yok, sivillere çok kötü şeyler olmasından korkuyorum!

Diyarbakır Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak, sokağa çıkma yasağının sürdüğü ve özerklik ilanının ardından başlayan dün geceki çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiği Silvan'a gitti. Valilik izninin ardından ilçeye giren Kışanak, elektrik ve internetin kesik olduğu ilçeyle iletişim kurmanın imkansız olduğunu belirterek, "Sivillerin başına çok kötü şeylerin gelmesinden korkuyorum" diye konuştu.

Radikal'den Ezgi Başaran'a konuşan Gültan Kışanak, "Gördüğümüz manzarada onların ateş hattına girmemesi mucize olur. Çoluk çocuk herkes tehlike altında. Durum çok vahim, çok" dedi.

Ezgi Başaran'ın Radikal'de yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Varto, Cizre, Lice, Silopi ve bu sabahtan itibaren Silvan... Özerklik ilan edilen, hendekler kazılan bu bölgelerden gelen sokak çatışması ve sivil ölümü haberleriyle sarsılıyoruz.

Bir yandan ‘halkın üstüne ateş açıldığı’ bilgisi geliyor, öte yandan gazetecilerin Silvan’a girmesine izin verilmiyor, ilçeyle sağlıklı irtibat kurulamıyor.

Ne olup bittiğini anlamak için Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak’ı aradım.

“Sabah saatlerinde valilikten zar zor izin alarak Silvan’a geçtik. Karşılaştığımız manzara tüyler ürperticiydi” diyor Kışanak.

Dün geceden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçeye vatandaşların giriş çıkışları mümkün değil.

“Asker şehrin ortasına inmiş, halk evlerine çekilmiş gibi görünse de üç mahallede durum son derece vahim. Tekel Mahallesi ve ona bitişik olan iki mahallede asker ve eli silahlı kişiler durmaksızın çatışıyor. Bu durum kırsal alandaki çatışmalara da benzemiyor. Elinde silah olanlar birbirine ulu orta ateş açıyor, tarıyor resmen. Sivillerin başına çok kötü şeylerin gelmesinden korkuyorum. Gördüğümüz manzarada onların ateş hattına girmemesi mucize olur. Çoluk çocuk herkes tehlike altında. Durum çok vahim, çok” diye anlatıyor Kışanak.



An itibariyle Silvan ile iletişim kesilmiş durumda. Elektrik kesik. İnternet yok. Telefon hatları çalışmıyor. Asker sokakta. Çatışma durmuyor.

Yani Diyarbakır’ın bir ilçesinde sözlük anlamıyla savaş hali yaşanıyor.

Evlerine çekilen halkın yiyecek içecek stoğu ne durumda acaba diye soruyorum, Kışanak şöyle yanıtlıyor: “İnan bu benim için en acil konu değil. Ben ciddi can kaybından endişe ediyorum. Üstelik haber de alamıyoruz. Kime ne oluyor bilmiyoruz. O yüzden şimdi tekrar yola çıktık milletvekilleriyle birlikte. Bir kez daha Silvan’a gitmeyi deneyeceğiz.”

Kışanak Diyarbakır Valisi ile görüşmesinin ardından şöyle konuştu:

"Silvan’daki olaylar silahlı çatışma düzeyine kadar gelmiş. Biz Sabah ilçeye gittik. Şu an milletvekili ve belediye başkanı arkadaşlarımız hala Silvan’dalar. Silvan’da yaşananları yerinden gördük. Daha sonra gelip, Diyarbakır Valisi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Vahim bir tablonun ortaya çıkmaması için, neler yapabiliriz bu konuşmak için vali beyle görüştük. Sayın valimizin diyaloga açık olması, kentte yaşanan sorunları gidermek için, ’birlikte ne yapabilirsek yapalım, hepimiz üzerimize düşeni yapalım’ şeklinde bir yaklaşımının olması son derece önemlidir. Biz bunun sonuçlarını görmek istiyoruz."