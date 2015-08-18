Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da neler oluyor?

Diyarbakır Valiliği tarafından dün gece süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan ilçesinde internet ve telefon erişiminin engellendiği öne sürüldü. Mahallelerde şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilirken HDP ve DBP’den oluşan heyetin ilçeye alınmadığı öne sürüldü.

Diyarbakır Valiliği’nce dün gece saat 01.00 itibari ile süresiz sokağa çıkma yasağı uygulanan Silvan ilçesine girmek isteyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) heyetine izin verilmedi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, internet ve telefona erişim engellendiği ilçeye, Diyarbakır’dan çok sayıda asker sevkiyatının yapıldığı ve ilçe ile irtibat sağlanamadığı öne sürüldü.

Polisin kapı önlerine çıkan halka gaz bombası ile saldırarak, hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

İlçenin Tekel, Mescit, Konak ve Selahattin mahallerinde, gençler ile özel hareket polisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilen haberde, ölü ya da yaralılar hakkında bir bilgi edinilemezken, mahallelerden dumanların yükseldiği belirtildi.

Heyet ilçeye alınmadı

HDP ve DBP’lilerden oluşan heyet de ilçeye alınmadı. Diyarbakır’dan sabah saatlerinde Silvan’a giden heyet, ilçe girişinde polislerce durduruldu. Heyete, “Valilik izni olmadan ilçeye alamayız” denildiği belirtildi. Heyetin ilçe girişinde bekleyişi sürüyor.

DBP’den çağrı

DBP Diyarbakır İl Örgütü, “Silvan ilçemizde dün geceden beri güvenlik güçlerinin halka yönelik saldırısı artarak devam etmektedir. Olası bir katliamın önüne geçmek için başta Silvan’a yakın yerleşim yerlerinde oturan halkımız olmak üzere tüm halkımızı Silvan’a gitmeye çağırıyoruz” dedi.