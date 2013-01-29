Kışanak: Mimar Sinan kafatası olmadan yatıyor

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak partisinin grup toplantısında 'devlet yönetimindeki tekçi zihniyeti' eleştirdi. Kışanak, 1930'lu yıllardaki 'Türk ırkının kafatasını tespit etme' çalışmalarına atıfla, 'Mimar Sinan kafatası olmadan yatıyor' dedi.

BDP Genel Başkanı Gültan Kışanak, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP’li Birgül Ayman Güler’in sözlerine tepki gösteren Kışanak, "CHP artık içeride bazı dengeler kuracağım kaygısı ile bu ırkçı zihniyetle yaşayamaz. CHP’nin bu ülkenin sorunlarını çözme konusunda rolünün olmayacağı kanıtlanmış olur. Bu zihniyetle devam ederse CHP’nin bu ülkenin siyasal geleceğinde etkisi olamaz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alana hebre göre, Kışanak, "Irkçılığın en çılgın hali insanların renklerine kafataslarının yapısına göre kıymet biçmeye göre yaklaşımdır. Mimar Sinan mezarında kafatası olmadan yatıyor. Çünkü kafatasını alıp bilim adına ölçmeye çalıştılar. İşte bu ırkçılığın en hayasız halidir. Bunu bilimsel kılıfa dökmeye kalkışmak bu anlama gelir. O cümlede ırkçılık ve ayrımcılığın ötesinde vahim durum var. ’Saldırı halinde olacağız’ diyor. Bu cümlenin izah edilebilir yanı yoktur yapılacak olan yanlış yaptım yanlış duygulara sahip oldum diyerek insanlardan yardım istemesi gerekir. Özür dilemesi bu ırkçılıktan kurtulmak için sosyal psikolojik yardım alması lazım. Biz bu imkanı ona sunalım. Biz bunu çok bireysel bir kişinin yaklaşımı olarak görmüyoruz. Türkiye’nin son 100 yıldır yaşadığı sorunların temelinde bu zihniyet var. Herkesi Türkleştirmek için kurulmuş zihniyet var" diye konuştu.

'Bu ırkçı zihniyetle yüzleşmek gerek'

"Bu ırkçı zihniyetle yüzleşmek gerekir" diyen Kışanak şunları söyledi: "Bu nedenle aslında belki de bu işe olumlu bakacak tek nokta varsa bu derin ırkçılığı bu cümlelerle açık ettiği için bu yönden bakabiliriz. Türkiye’nin gündemine getirmiştir. Bu konuda CHP’ye sorumluluk düşüyor. CHP artık içeride bazı dengeler kuracağım kaygısı ile bu ırkçı zihniyetle yaşayamaz. CHP’nin bu ülkenin sorunlarını çözme konusunda rolünün olmayacağı kanıtlanmış olur. Bu zihniyetle devam ederse CHP’nin bu ülkenin siyasal geleceğinde etkisi olamaz. Olsa olsa 1930’lu yıllardaki araba modeli gibi, eşantiyon gibi orada kalır."

'Kılıçdaroğlu ziyniyetle hesaplaşmanın sorumlusudur'

CHP’nin bu zihniyetle hesaplaşması gerektiğini belirten Kışanak, "Kılıçdaroğlu bu partinin başkanıdır bu zihniyetle hesaplaşmanın sorumlusudur. Tüm Türkiye’nin gözü CHP’den çıkacak demokrat ve eşitlikçi sestedir. Bunu yapmayacaklarsa kendilerine tavsiyemiz var. Meclis’e yasa teklifi versinler umumi müfettişlik sistemini geri getirsinler. Bu vekili de umumi müfettiş olarak ataması için hükümetten ricada bulunsunlar. Türklerle Kürtler eşit haklara sahip olacak mı? Olmayacak mı? Mesele buradadır. Konuyu buradan tartışmak lazım. Çözüm buradan çıkacaktır. Irkçılığa ayrımcılığa karşıysanız bunun yolu herkesin eşit haklara sahip olmasıdır. Bir Türk veli çocuğunu sabah Türkçe eğitim alan bir okula gönderiyorsa Kürt’ün de çocuğunu Kürtçe eğitim veren okula göndermesi gerekir. Bir Alevi'nin cemevinde din hizmeti almasının Müslüman’a zararı yoktur. Biz tekçi zihniyetle bu ülkenin barışını bozduk. Asıl zararımız tekçi zihniyettedir. Bunun doğru anlatılması bu doğrultuda düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Irkçılıkça ayrımcılıkla ancak eşitlik temelinde mücadele edebilirsiniz. Kürtçe'yi şu kadar konuşabilirsin diyorsan açıkça zaten eşit haklardan yana değilsiniz demektir. Ben AKP ’nin kendi politikalarını gözden geçirmesi için bu ırkçı sözlerin önemli olduğunu söylüyorum. Bu siyasi manevralarla yönetebileceğimiz süreç değildir" diye konuştu.

AKP'nin Suriye politikası

"AKP’nin Suriye’deki Kürtlere ilişkin politikasının kışkırtıcı olduğunu ifade eden Kışanak, "AKP tehlikeli politika içerisinde. Çıkacak savaşta bizim evlatlarımız, sizin evlatlarınız yaşamını yitirecektir. Herkes AKP hükümetinin politikasının karşısında durmalıdır. Neden o silahlı grupları Ceylanpınar’dan gönderiyorsun? Herkes bu soruyu sormalı. Artık Ceylanpınar halkının yaşadıkları kabul edilemez duruma gelmiştir. Yardım kampanyaları yapılmalıdır" dedi.

Paris'te 3 kadın PKK’lının öldürülmesi

Paris’te 3 kadın PKK’lının öldürülmesine de değinen Kışanak, "Bu büyük bir siyasi cinayettir. Son günlerde basında yer alan bilgiler ışığında cinayet zanlısı olarak tutuklanan Ömer Güney Türkiye’ye çokça gelmiş gitmiş. Ömer Güney’in cinayetten 20 gün önce bile Ankara’da olması hükümete sorumluluk yüklemeli. Ömer Güney kim? Arkasında kimler var? AKP bunun yanıtını verecek. Cinayetin üzerinden 20 gün geçti hâlâ AKP’den ve ilgili bürokrasiden resmi açıklama duymadık. Bunun siyasetini yapıyorlar. Biz bilgi istiyoruz. AKP olarak Paris cinayeti ile ilgili ne yaptınız?" diye konuştu.