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Politika

Birgül Ayman Güler'e tepki sürüyor

CHP'li Birgül Ayman Güler'in konuşmasına tepki gösteren Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, CHP'den istifa ederken, gözler Kürt kökenli milletvekillerine yöneldi

24 Ocak 2013 15:50

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in meclis genel kurulunda yaptığı konuşma partiden bir istifaya yol açarken, kendi partisinden ve BDP'den de eleştiri aldı. Güler'in sözlerinin ardından gözler partinin Kürt kökenli milletvekillerine döndü.

Akif Hamzaçebi (CHP Grup Başkanvekili): Genel Kurul'da bir tasarının görüşmeleri sırasında bir çok görüş ortaya konulabilir, tartışılabilir. Bunlar daha iyiyi, doğruyu bulabilmek için yapılır. Orası demokrasinin olduğu bir yerdir. Grup adına ifade edilen görüşlerin dışındaki milletvekilleri kişisel görüşlerini açıklayabilirler. Demokrasilerde insanların kökenine göre herhangi bir ayrım yapılmaz, bütün insanlar eşittir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız eşit haklara sahiptir

Selahattin Demirtaş (BDP Eş Başkanı): Kürtler de diğer halklarla eşit olmalı diyenler Kürt ırkçısı oluyor,Akp, Mhp, Chp Türk ırkçılığının alasını yaparken adı milli birlik oluyor. Akp,mhp,chp de B.Ayman Güler gibi düşünmeyen sadece bir kaç milletvekili vardır.Bu söylediğim bir suçlama değil maalesef bir gerçektir. (twitter)
Altan Tan (BDP Diyarbakır Milletvekili): Yunanlılar Ankara önüne geldiğinde eşittik de, şimdi mi eşit değiliz hanımefendi
Melda Onur (CHP İstanbul Milletvekili): Bayburt'tayım. Konunun detaylarına hakim değilim. Milletvekili arkadaşlarımla ilgili sosyal medya üzerinden yorum yapamam. (twitter)
Pervin Buldan (BDP Iğdır Milletvekili ): CHP dün akşam anadilde savunma yasalaşırken faşizan tutumunu ortaya koymuş,Sosyal demokratlıkla ilgileri olmadıklarını ispatlamışlardır. (twitter) 
 
 

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