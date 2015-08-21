Kırtasiyecilerden okulların geç açılmasına tepki

Okulların 14 Eylül yerine, Kurban Bayramı’ndan sonraki pazartesi günü olan 28 Eylül’de açılmasına kırtasiyeciler tepki gösterdi. Mal alımlarını çekle yaptıklarına işaret eden Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, "Ödeme planlarımızı 14 Eylül'e göre yaptık. Şimdi bu tarih değişti. Bu durum sektörde büyük bir krize yol açacak" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; turizmcilerin talebi sonrası gündeme gelen okulların geç açılması tartışmasına Başbakan Ahmet Davutoğlu dün yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Buna göre okullar 14 Eylül'de değil, 28 Eylül günü açılacak. Bu karara en sert tepki ise sayıları 20 bini bulan kırtasiyecilerden geldi.

Yıllık parasal büyüklüğü 4 milyar dolara dayanan sektörün en çok ciro elde ettiği süreç okul sezonu. Okulların açılması tarihinden 15-20 gün önce başlayan yoğunluk okulların açılmasından sonraki en az 2 hafta daha sürüyor. Mal alımlarını belli vadelere yaydıkları çeklerle satın alan kırtasiyecilerin önemli bir bölümü de ödeme tarihlerini okul açılış tarihine göre belirliyor. Ancak bu yıl okulların açılmasına ilişkin yaşanacak 2 haftalık ertelemenin sektörü önemli ölçüde etkileyeceği ifade ediliyor.

'Kırtasiye sektörüne darbe olacak'

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil yaptığı açıklamada "Okulların 14 Eylül yerine, Kurban Bayramı’ndan sonraki pazartesi günü olan 28 Eylül’de açılacak olması, okul, ofis, kitap, çanta ve okul kıyafetleri gibi, geniş ürün yelpazesine sahip kırtasiye sektörü için çok büyük bir darbe olacaktır" dedi.

Yürütülen tartışma süreci ile ilgili kendilerinden bir bilgi alınmadığını öne süren Şendil "Okulların geç açılmasıyla ilgili alınan kararda, sadece turizm sektörünün görüşleri dikkate alınmış ve bu karar alınırken kırtasiye sektörünün hiçbir şekilde görüşüne başvurulmamıştır. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bakımdan sıkıntılı günler yaşadığı bu günlerde, alınan bu karar sektörümüzü çok daha olumsuz yönde etkileyecektir" şeklinde konuştu.

'Kırtasiyecilerin ödemeler dengesi alt üst oldu'

Sektör olarak en yoğun dönemlerini okul açılış sürecinde yaşadıklarına işaret eden Şendil açıklamasının devamında şunları vurguladı: "Sektörümüz on iki ayın en yoğun dönemini okul açılış döneminde yaşamakta ve en önemli cirolarını bu dönemde yapmaktadır. Okul sezonu için tüm bütçe çalışmalarını 14 Eylül 2015 tarihine göre planlayan ve tamamlayan kırtasiye sektörü, okul açılış tarihinin ertelenmesi kararıyla sekteye uğrayacak, sektör büyük bir kriz yaşayacaktır. Çünkü kırtasiyeciler bütçe ve planlamalarını bu tarihe göre yapmışlardır ve bu erteleme kararıyla birlikte sektörün ödemeler dengesi alt üst olmuştur."

Türkiye genelinde faaliyet göstere kırtasiye sayısı 20 bin olarak ifade ediliyor. Sektörün toplam istihdam gücü ise 200 bin kişi.