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Okul servislerinin ücretleri belli oldu

Öğrenci servis ücretleri, İstanbul'da yüzde 5, Ankara'da ise yüzde 5-7 oranında zamlandı

21 Ağustos 2015 14:25

Okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da okul servisini kullanacak öğrencilerin aileleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 daha fazla bir ücret ödeyecek. Konu ile ilgili konuşan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "İstanbul'da 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere yüzde 10 zam talep ettik ancak UKOME kararıyla yüzde 5 zam yapıldı" dedi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ise konu ile ilgili açıklamasında "2015-2016 eğitim yılı için okul servis ücretleri yüzde 5-7 zamlandı" dedi.
UKOME kararına göre İstanbul'da servis ücretleri şöyle:

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