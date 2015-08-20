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Okullar 28 Eylül'de, bayramdan sonra açılıyor

Turizmciler iç turizmin olumsuz etkilenmemesi için okulların açılmasının ertelenmesini istemişti

20 Ağustos 2015 17:36

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in turizmcilerin "okullar bayram sonrası açılsın" talebine ilişkin "Milli Eğitim Bakanımızla görüştük, kendileri bir çalışma yapıyorlar daha sonra konuyu Başbakanımıza sunacağız" açıklamasının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Talimatı verdim. Okullar bayramdan sonra 28 Eylül Pazartesi günü açılacak" dedi.

Geçen hafta bir açıklama yapan Fethiye, Bodrum ve Marmaris’in belediye başkanları, iç turizmin olumsuz etkilenmemesi için, 2015- 2016 eğitim- öğretim yılının açılışının, 14 Eylül yerine, Kurban Bayramı’ndan sonraki pazartesi günü olan 28 Eylül’e bırakılmasını istemişti.

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