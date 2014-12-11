'Kırmızılı Kadın' Ceyda Sungur: O polis, elinde silah olsaydı beni Ethem Sarısülük gibi öldürebilirdi

Gezi olaylarının sembol figürlerinden olan ve kamuoyunda “Kırmızılı Kadın” olarak bilinen Ceyda Sungur, "Fatih Zengin'in elinde silah olsaydı Ethem Sarısülük'ü öldüren polis gibi beni öldüren polis olabilirdi" dedi.

‘Kırmızılı Kadın’ davasına Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün devam edildi. İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasına şikayetçi Ceyda Sungur ve avukatı İlkay Bahçetepe, sanık polis memuru Fatih Zengin ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp katıldı.

Duruşmada sanık Fatih Zengin ilk defa savunma yaptı. Polis memuru sanık Fatih Zengin, yoğun çalışma saatleri ve yöneticilerimizin yetersiz olması nedeniyle bilerek ve hedef alarak kimseye gaz sıkmadığını ifade etti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli olan 24 yaşındaki sanık Fatih Zengin duruşmada 4 sayfadan oluşan yazılı verdiği ifadesinde polis amirlerinin verdiği emirleri uyguladıklarını belirtti. Beyoğlu İlçe Emniyetinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, Grup amirleri Zeki Bayrak ve Mesut Karabıyık tarafından kendilerine gaz sıkma emri verildiğini söyleyen Sanık Zengin, "Taksim Gezi Parkı ve etrafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkma kararını protesto eden yasadışı bir grubun sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldık. Gösterici grubu defalarca uyarmamıza rağmen barikatları aşarak bizlere saldırdı. Yöneticilerimizden Ramazan Emekli'nin sıkın talimatıyla gazla müdahale ettik" dedi.

Fatih Zengin, hakkında soruşturma açılmasının ardından dava dosyasına eklenen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu anlamakta uzun süre zorluk çektiğini ifade etti.

Dava dosyasında yer alan görüntülerde müdahale esnasında basın mensuplarının üzerine de gaz sıktığı görülen sanık Fatih Zengin, gazetecilere bilerek gaz sıkmadığı belirtti. Fatih Zengin, "yasadışı göstericiler bize taş attı. Olay sırasında tekmelediler, gazeteciler de göstericilerin arkasında olduğundan ve kullandığım model 5 marka gaz cihazının tutukluluk yapması nedeniyle istemdışı görüntü almaya çalışan kameraman ve muhabirlere de gaz sıkmış olabilirim" dedi.

Kırmızılı Kadın Ceyda Sungur, sanık Fatih Zengin'in savunmasının ardından söz aldı. Ceyda Sungur, "Fatih Zengin'in elinde silah olsaydı Ethem Sarısülük'ü öldüren polis gibi beni öldüren polis olabilirdi" dedi.

Sanık avukatı Funda Sadıkahmet Alp, mahkeme tarafından müvekkili Fatih Zengin hakkında 6008 sayılı yasa gereğince ceza verilmesi halinde müvekkilinin CMK’nın 231. Maddesinin hakkında uygulanmasını talep etti. Avukat Alp, "müvekkilimim olayda herhangi bir kastı yoktur. Polise direnen barikatları yıkan ve taş atan şahıslar vardır. Dosyada bulunan görüntülerin yeniden incelenmesini ve olayın öncesin de müvekkilimin ruh hali yönünde incelenmesini istiyoruz" dedi.

Savunma avukatı İlkay Bahçetepe'de sanık Fatih Zengin'in zor kullanma sınırını aştığını düşündüklerini söyledi. Avukat Bahçetepe, polisin şiddet kullanması asli görevi değildir eylemler sırasında göstericilerin güvenliğini sağlamaktır görevi. Bu nedenle sanık savunmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Sanık savunmasının ardından mütalaasını veren Cumhuriyet Savcı Hüseyin Öz, savunmada adı geçen emniyet Müdürü ve komiser yardımcılarının tanık olarak dinlenmesini ve dosyada yer alan görüntülerin yeniden incelenmesini ve mahkemeye rapor olarak sunulmasını talep etti.

Hakim Muzaffer İren, sanığın savunmasında belirttiği Ramazan Emekli, Zeki Bayrak ve Mesut Karabıyık adlı emniyet yetkililerinin tanık olarak dinlenmesine ve olay öncesindeki görüntülerin incelenerek ayrıntılı bilirkişi raporu düzenlenmesine hükmetti. Duruşma 10 Mart 2015 tarihine ertelendi.