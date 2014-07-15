Kırmızılı kadın, kadınları da etkiliyor

Araştırmalar, erkekleri cezbettiği düşünülen kırmızı renkli kıyafetlerin aslında kadınları da etkilediğini gösteriyor. Araştırma sonucuna göre kadınlar kırmızı kıyafet giyen kadınlardan hoşlanmıyor ve bu kadınları erkek arkadaşlarının yanında istemiyor.

Kırmızı kıyafetler, modanın ötesinde anlam taşıyor olabilir. Erkeklerin ilgisini çektiği düşünülen kırmızı giysiler konusunda şaşırtıcı bazı araştırmalar var.

Yeni bir araştırma, kadınların kırmızı kıyafetli kadınları görünce erkek arkadaşları konusunda daha korumacı davranışlar sergilediğini gösterdi.

Romantik komedi filmlerindeki sahneler gibi görünse de, renklerin insanların davranışlarını ve duygularını etkilediğine ilişkin ciddi araştırmalar var.

Rochester Üniversitesi'nden Psikoloji bölümünden Adam Pazda, çalışmasını da bu yönde sonuçlar ortaya koyuyor.

Pazda, çalışması sonunda, kadınların kırmızı kıyafetleri kadınları erkek arkadaşlarıyla tanıştırmaktan kaçındıklarını veya erkek arkadaşlarının bu renkte kıyafet giyen kadınlarla zaman geçirmelerine izin vermediklerini belirledi.

Pazda, "Kadınlar bu hareketleriyle bu kadını erkek arkadaşımın yanında istemiyorum mesajı veriyor" dedi.

Araştırmada kadınların kırmızı giyen hemcinslerinin evli bir erkeği ellerinden alma olasılığının daha yüksek olduğunu düşündüklerini de tespit edildi.

Pazda, "Bir kadının gömleğinin rengi hem kadınların hem de erkeklerin onun hakkındaki düşüncelerini etkiliyor. Kadınlar kırmızı giyinmiş hemcinslerini sevgililerinin çevresinde görmek istemiyor" ifadesini kullandı.

Kırmızı renge karşı olan bu önyargının biyolojik nedenleri olabileceğini belirten Pazda,"Cinsel olarak uyarılan kadınların cildi kızarır. Bu renge duyulan önyargının kaynağı olabilir" dedi.

Araştırma kapsamında uzmanlar bir grup kadına önce yeşil ve beyaz giyinmiş kadın fotoğrafları gösterdi. Daha sonra fotoğraflardaki kıyafetleri bilgisayar ortamında değiştirip kırmızı yapan uzmanlar deneklere, "Hangi kadınları daha seksi ve cinsel olarak agresif bulduklarını" sordu. Deney sonucunda deneklerin ezici bir çoğunluğunun kırmızı giyinmiş kadınları "Daha seksi ve ilişkileri için daha büyük bir tehdit oluşturan kişiler" olarak gördüğü tespit edildi.