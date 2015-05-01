'Kırmızı Kitap'ta Fethullah Gülen'in adı ve adresi de yer alacak

Milli Güvenlik Kurulu’nun hükümete tavsiye ettiği ve ‘paralel yapı’nın da içinde olduğu belirtilen güncellenmiş ‘Kırmızı Kitap’ Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB), hükümet tarafından uygulanacak. TSK’nın kırmızı kitabı ‘Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi’ de Gülen cemaati dahil edilerek yenilendi. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, MGSB’de ‘örgüt lideri’ olarak Fethullah Gülen ismine, yaşadığı yer olarak ABD-Pensilvanya’ya, Türkiye’de ve yurtdışında propagandasını hangi yollardan yaptığına, devlet içinde örgütlenme yöntemlerine ve maddi geliri hangi yollardan elde ettiğine dair ayrıntılı doküman ve bilgilere de yer verildiği öğrenildi.

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) hükümete tavsiye ettiği ve ‘paralel yapı’nın da içinde olduğu belirtilen güncellenmiş Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin (MGSB) uygulamasını hükümet yapacak. Hükümet kanadının ‘paralel yapı’ olarak nitelendirdiği Gülen cemaatinin, Kırmızı Kitap’ta yer alacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Büyükelçiler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Bu örgüt 2015 Milli Siyaset Belgesi içinde yerini alacaktır. Bu artık böyle bir örgüttür. Büyükelçilerimizin tüm personelleriyle gerçeklerin duyurulması için daha gayretli olmaları gerektiği açıktır” sözleriyle dile getirmişti.

Gülen’in adı ve adresi var

İlk Bakanlar Kurulu toplantısında MGK’nın tavsiyesine uyularak, ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen MGSB, ‘çok gizli’ ibaresiyle kabul edilecek. Daha sonra da hükümetin kabul ettiği güncellenmiş MGSB tüm ilgili bakanlık ve kurumlara yine ‘çok gizli’ damgasıyla gönderilip, derhal uygulamaya sokulması istenecek. MGSB’nin gönderileceği kurumlar arasında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ilk sıraları alıyor.

Edinilen bilgiye göre Gülen cemaati, ‘Kırmızı Kitap’ta PKK gibi ulusal güvenliği tehdit eden örgütler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Cemaatin hem iç hem de dış bağlantıları nedeniyle ‘dış tehditler bölümü’nde de yer aldığı sızan bilgiler arasında. MGSB’de ‘örgüt lideri’ olarak Fethullah Gülen ismine, yaşadığı yer olarak ABD-Pensilvanya’ya, Türkiye’de ve yurtdışında propagandasını hangi yollardan yaptığına, devlet içinde örgütlenme yöntemlerine ve maddi geliri hangi yollardan elde ettiğine dair ayrıntılı doküman ve bilgilere de yer verildiği öğrenildi.

TSK 100 sayfa ayırdı

Genelkurmay Başkanlığı da, bu güncellemeden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kırmızı kitabı olarak bilinen ‘Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi’ni (TÜMAS) yeniledi. Gülen cemaatinin TÜMAS’da yaklaşık 100 sayfayla ayrıntılı şekilde anlatıldığı öğrenildi. TÜMAS’da da mücadele edilmesi gereken örgütler arasında ilk sıralara yerleştirilen Gülen cemaati ile TSK içinde etkili mücadele yöntemleri işlendi. Yenilenen TÜMAS tüm ordu, kolordular başta olmak üzere daha alt birimlere de gönderildi. 28 Şubat 1997’de yapılan MGK’da alınan “irtica ile etkin mücadele” kararı, TÜMAS’ta “öncelikle mücadele edilecek tehditler” arasında yer alıyordu.