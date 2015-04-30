Davutoğlu, 2013 yılında Fethullah Gülen'le yaptığı görüşmeyi açıkladı

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında verilen tartışmalı tahliye kararı hakkında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Dışarıda bunlar adına karar veren bir imam var. Dışarıdan biri talimat veriyor, KCK gibi, 27 Mayıs öncesi cuntalaşma gibi. Paralel yapı tahliye kararıyla 'biz hala güçlüyüz, buradayız' mesajı vermek istiyor, devlete meydan okuyor'' dedi.

‘Son çağrıydı’

Başbakan Davutoğlu, 2013 yılında Fethullah Gülen ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaştı.

"Elimizde istihbarat raporları var. Ne yapmakta, neyi hedeflemekte olduklarını görüyorduk" diyen Başbakan, Fethullah Gülen'e son bir çağrı yaparak "Sivil toplum ya da cemaat yapısı içinde kalınması ve bunun için de Türkiye’ye dönmesini istedim" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, önceki gün Artvin ve Rize mitingleri dönüşü uçakta Milliyet gazetesine konuştu.

‘Devlet hiyerarşisi parsellenir’

Başbakan, ''Buna izin verirsek yarın başka bir grup, ertesi gün başka bir grup çıkar. Devlet hiyerarşisi parsellenir" şeklinde konuştu.

Gülen ‘şimdi vakti değil’ demiş

Hükümet ve AK Parti'ye karşı tavır içinde olmayacağını belirten Gülen'in ise bu çağrıya "Şimdi vakti değil" diyerek olumsuz yaklaştığını söyledi.