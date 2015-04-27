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Fethullah Gülen: Çok yakında tepetaklak olacaklar

Hakkında yakalama kararı bulunan Gülen, tahliye krizinin ardından bir konuşma yaptı

27 Nisan 2015 17:26

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Hidayet Karaca ve 63 polisin tahliye kararıyla ortaya çıkan krizle ilgili yaptığı konuşmada, Dünyada en acınacak insanlar, hele bir de mümin iseler, başkalarının hukukuna tecavüz eden zalimlerdir. Çünkü size zulmetmişlerse, çok yakın bir gelecekte, Allah (celle celâluhu) onları tepetaklak edecek ve cezalandıracaktır" ifadelerini kullandı. 

Gülen'in konuşmasının "En Zavallı Kimseler Mü’minken Zalimleşenlerdir!.." başlıklı bölümünde yer alan ifadeler şöyle:


Fakat kanaat-i acizânemce, bu çekmelere belki insan katlanabilir. Şu anda birilerinin sizi preslemeleri, alıp sağa sola savurmaları, insanî haklardan mahrum etmeleri, adalet gözetmeden hakkınızı yemeleri ve hukukunuza tecavüz etmeleri… Bunlar, zalimin, gaddarın, hainin yaptığı çok hafif şeylerdir. Ayrıca, zulüm zirve yaptığı zaman, Allah (celle celâluhu) cezalandırır. Dünyada en acınacak insanlar, hele bir de mü’min iseler, başkalarının hukukuna tecavüz eden zalimlerdir. Çünkü size zulmetmişlerse, çok yakın bir gelecekte, Allah (celle celâluhu) onları tepetaklak edecek ve cezalandıracaktır. Bu defa o mazlumlar (!) karşısında sizin içiniz cız edecek, acı duyacaksınız; çünkü insansınız! Zalim insanlığını yitirmiş; siz insanlığınızı yitirmediğinizden dolayı, insanlara karşı alaka duyacak ve acıyacaksınız. 

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