"Gülen'in 'altın nesli' yerine 'Erdoğan nesli' yetiştirilecek"

Cumhuriyet gazetesinde Mustafa Halif mahlaslı yazar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam hatip liseleri müdürleriyle yaptığı toplantılarla ilgili olarak,” Şimdi TÜRGEV, imam hatiplerdeki ‘ideolojik-zihinsel örgütlenmenin’ dışında, burslardan yurtlara, çocuklardan üniversitedeki gençlere ‘yeni bir nesil’ için çabalıyor. Gülen’in ‘altın nesli’ yerine ‘Erdoğan nesli’ inşa edilmeye çalışılıyor” dedi.

Mustafa Halif, “Erdoğan’ın isteği, çocukları Bilal ve Sümeyye’nin yönetimiyle milli eğitimde yeni bir ‘paralel yapı’ ortaya çıkıyor. Tayyip Erdoğan hukuktan eğitime kendi paralellerinin temelini atıyor” görüşünü dile getirdi.

Mustafa Halif’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (30 Nisan 2015) nüshasında yayımlanan, “Altın Nesle Karşı Erdoğan Nesli” başlıklı yazısı şöyle:

“Babasının Bakanı” Bilal Erdoğan dün İzmir’deydi. 17 Nisan’da Diyarbakır’da yaptığı gibi burada da imam hatip lisesi müdürleri ile toplantı yaptı. Sıfatı; Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu üyesi idi ama devletin İzmir Valisi Mustafa Toprak da yanıbaşındaydı. Bu arada merak edip araştırdım, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Tayyip Erdoğan’ın Ankara dışı ziyaretlerine en çok hangi bakan katıldı diye. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ilk sırada yer alıyordu. Hükümetin bakanı babasının yanında, babasının bakanı alanda çalışıyordu. Hedef ise Bilal Erdoğan’ın sözleriyle “1 milyon öğrenciyi imam hatip okullarına gönderecek sistemi” kurmaktı.

Ablası Sümeyye Erdoğan misyonu Şanlıurfa imam hatipliler buluşmasında şöyle anlatacaktı: İmam hatip ruhu sadece bir fikir değil, aynı zamanda bir aksiyondur. Yeni Türkiye mayasında İmam hatip ruhunun olduğu bir manifestodur.

Aslında kilit kelime “yeni Türkiye mayası”... Bu mayada öne çıkan unsur ise maneviyattan çok “güç ve oy” hesabı. Bunu biraz açayım...

Bu yazıyı yazdığım saatlerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sürüyor. Erdoğan’ın daha önce açıkladığı gibi bu toplantıda Gülen Cemaati ile ilgili “tedbirlere” son şekli verilecek. Gülen Grubu tehdit olarak “kırmızı kitap”a girecek. Ancak iktidara yakın kaynaklar Gülen’in eğitim ve yurt kısmıyla ilgili kimi yaptırımların da gündeme geleceğini söylüyor. Yani sadece cemaatin yurtdışı okulları değil, yurtiçindeki kolejlerinden yurtlarına bir dizi önlem alınacağını anlatılıyor. Çünkü AKP eğitim yoluyla “taraftar kazanma” şeklinin sadece öğrenciler değil velileri için de önemini biliyor ve burada örgütlenmeye çalışıyor. Daha önce Menzil gibi kimi tarikatları eğitim alanında cemaate rakip yapmak istemişler ancak istedikleri sonucu alamamışlardı.

Şimdi TÜRGEV, imam hatiplerdeki “ideolojik-zihinsel örgütlenmenin” dışında, burslardan yurtlara, çocuklardan üniversitedeki gençlere “yeni bir nesil” için çabalıyor. Gülen’in “altın nesli” yerine “Erdoğan nesli” inşa edilmeye çalışılıyor.

Erdoğan’ın isteği, çocukları Bilal ve Sümeyye’nin yönetimiyle milli eğitimde yeni bir “paralel yapı” ortaya çıkıyor. Tayyip Erdoğan hukuktan eğitime kendi paralellerinin temelini atıyor.

Yazıyı 25 Aralık’ta ortaya saçılan ses bantlarından sonra karşılaştığım AKP’ye yakın bir sivil toplum örgütünün başıyla yaptığım konuşmayla bitireyim. Türk Telekom Arena’da bir maçın devre arasında yanında finans dünyasının önemli bir ismiyle beraber duruyordu. “Ortaya çıkan kasetler parayı herkes seviyor algısı yarattı bende” diye espri yaptım. Kasetlerin gerçekliğini bile tartışmadan “o cemaate karşı oluşturulacak okulların parası” demişti. Paranın büyüklüğü içinde hâlâ fazla mütevazı bir yorum olduğunu düşünsem de bir kısmı için olabilir diyorum.