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Erdoğan imzaladı, TÜRGEV üniversite sahibi oldu

'Vakfın, Erdoğan’ın aile ve hısımlarından oluşması, vakfın gelirinin siyasal etkiyle oluştuğu değerlendirmelerine yol açıyor'

23 Nisan 2015 18:42

Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜRGEV tarafından kurulacak olan İbn-i Haldun Üniversitesi'ne ilişkin kanun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Üniversite, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

 

Rıza Sarraf da bağış yapmıştı

 

Yasa tasarısı TBMM’de ele alınırken sert tartışmalar yaşanmış, MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri, “TÜRGEV’le ilgili ciddi şaibeler var. Vakfın, Erdoğan’ın aile ve hısımlarından oluşması, vakfın gelirinin siyasal etkiyle oluştuğu değerlendirmelerine yol açıyor. Bu vakfın kendisini bütün iddia, itham ve isnatlardan soyutlamadan, İbn-i Haldun adıyla üniversite kurması, İslami, insani, hukuki ve ahlaki değerlere meydan okumaktır” demişti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, CHP Sakarya milletvekili Engin Özkoç da ”17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturma dosyasında TÜRGEV’in adı var. Bu vakfa 3 milyon TL aktarıldığı iddia edildi. Suudi Kraliyet Hükûmeti vakfa 99 milyon 990 liralık bağış yaptı. Sonra da Suudi Kralının Sevda Tepesi’ndeki 50 bin metrekarelik arazisi imara açıldı. Rıza Sarraf TÜRGEV’e bağış yaptı” diyerek tasarıya itiraz etmişti.

TÜRGEV’in kurucuları arasında, Erdoğan’ın oğlunun yanı sıra kızı ve başka yakınları da yer alıyor.

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