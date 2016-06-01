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Yaşam

Kırklareli'nde iki işçi su kuyusunda ölü bulundu

Yapılan incelemelerde, kuyuda metan gazı olduğu tespit edildi

01 Haziran 2016 13:11

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki işçi, su kuyusunda ölü bulundu. 

Cumhuriyet Mahallesi Edirne yolu mevkisindeki bir fabrikada çalışan Ali Yıldırım ve Özgür Ağa'dan bir süre haber alamayan diğer işçiler, fabrika bahçesini aradı. Yıldırım ve Ağa'nın bahçede bulunan yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde hareketsiz yattığını fark eden işçiler, durumu polise bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kuyunun bulunduğu yere, sağlık, itfaiye ve GAZDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda metan gazı bulunması üzerine, itfaiye ekipleri gaz maskesi takarak girdiği kuyuda iki işçinin cesedine ulaştı.

Yıldırım ve Ağa'nın cesetleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çalışmalar sırasında metan gazından etkilenen itfaiye müdürü Adnan Tunç da Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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