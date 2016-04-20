Kimyasal kazandaki arızayı gidermek isteyen 6 işçi metan gazından zehirlendi

İzmir'in Torbalı İlçesinde bir deri fabrikasındaki kazanda meydana gelen arızayı gidermek isteyen 6 işçi, sızan metan gazından dolayı zehirlendi. Zehirlenen 6 işçiden 3 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CNN Türk'ün haberine göre, kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın arıtma tesisinde bulunan çamurların biriktirildiği 2.5 metre derinliğindeki havuzda arıza yaşandı. Arıza üzerine işçilerden biri, arızayı gidermek için havuza girdi. İçinde bir miktar çamur bulunan havuzda metan gazının biriktiğinden habersiz işçi, baygınlık geçirdi. Bayılan arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer 4 fabrika işçisi de havuza girince onlar da metan gazından zehirlendi. Kurtarma çalışmasına katılan iki işçi de havuzun başında metan gazından etkilenince zehirlenen personel sayısı yediye ulaştı.

Fabrikadaki işçiler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İşçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından uzun süren çabaların ardından kurtarılarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.