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Kuyudaki metan gazından zehirlenen 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Metan gazından zehirlenen 3 kişinin tedavisine hastanede devam ediliyor

08 Nisan 2016 12:18

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde su aramak için açıldığı iddia edilen kuyuda metan gazından etkilenen iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de gaz zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

NTV'nin haberine göre, ilçeye bağlı Pazarcık köyünde yaşayan akrabalar Sinan, İhsan, Nurettin ve Özcan Tora ile Ahmet Şentürk evlerinin yanında su aramak için açtıkları yaklaşık 20 metrelik kuyuya indi. 

Kuyuda biriken metan gazından etkilenen 5 kişinin baygınlık geçirmesi üzerine durumu fark eden yakınları, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan akrabalar, sağlık ekipleri tarafından Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Gazdan etkilendiği belirlenen Sinan Tora (40) ve Ahmet Şentürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhsan, Nurettin ve Özcan Tora'nın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

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