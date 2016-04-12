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Kırklareli'nde 4 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Olay ailelerin jandarmaya şikayette bulunmasının ardından ortaya çıktı

12 Nisan 2016 15:56

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 4 kız öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, okulun karşısında büfe işleten U.D. tutuklanarak cezaevine kondu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Vahit İşbaşaran’ın haberine göre, öğrenciler S.K., B.S., Ö.K. ve B.B.'nin, okulun karşısında bulunan büfenin işletmecisi U.D.’nin, kendilerine, alış veriş sırasında fiziksel tacizde bulunduğunu ailelerine anlatması üzerine aileler jandarmaya şikayette bulundu.

Öğrencilerin, Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı’nca ifadeleri alınırken, cinsel tacizle suçlanan U.D. de gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece ‘cinsel taciz’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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