T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de kadınların beşte biri okul çevresinde cinsel taciz ve tecavüze uğruyor!

Tacize uğradığını belirten kadınlardan yüzde 60'ı olayı bildirmiyor

22 Şubat 2016 09:34

Independent, İngiltere'de çocuklarla ilgili çalışan Plan UK yardım kuruluşunun, okul çevrelerindeki cinsel taciz ve tecavüz araştırmasına yer veriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kuruluşun yaptırdığı ankete katılan kadınların yüzde 22'si, okulda ya da okul çevresinde cinsel taciz ya da tecavüze maruz kaldıklarını belirtiyor. Bunlardan yüzde 10'u tacizin sık aralıklarla gerçekleştiğini, geriye kalan yüzde 10'u ise nadiren olduğunu söylüyor.

Tacize uğradığını belirten kadınlardan yüzde 60'ı olayı öğretmenlerine ya da diğer yetkililere bildirmediğini ifade ediyor.

Araştırmaya 2 binden fazlası kadın olmak üzere 18 yaş üstü 3 bin 700 İngilizin katıldığı belirtiliyor.

 

ETİKETLER

ingilteretaciztecavüz5te birikadınlarokul çevresi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24