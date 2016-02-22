İngiltere'de kadınların beşte biri okul çevresinde cinsel taciz ve tecavüze uğruyor!

Independent, İngiltere'de çocuklarla ilgili çalışan Plan UK yardım kuruluşunun, okul çevrelerindeki cinsel taciz ve tecavüz araştırmasına yer veriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kuruluşun yaptırdığı ankete katılan kadınların yüzde 22'si, okulda ya da okul çevresinde cinsel taciz ya da tecavüze maruz kaldıklarını belirtiyor. Bunlardan yüzde 10'u tacizin sık aralıklarla gerçekleştiğini, geriye kalan yüzde 10'u ise nadiren olduğunu söylüyor.

Tacize uğradığını belirten kadınlardan yüzde 60'ı olayı öğretmenlerine ya da diğer yetkililere bildirmediğini ifade ediyor.

Araştırmaya 2 binden fazlası kadın olmak üzere 18 yaş üstü 3 bin 700 İngilizin katıldığı belirtiliyor.