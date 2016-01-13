Cinsel taciz meclis gündeminde



Alman Federal Meclisi bugün başta Köln olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde de yılbaşı gecesi kadınları hedef olan cinsel taciz olaylarını tartışacak.

Taciz zanıları arasında mültecilerin de bulunması tartışmayı Alman kamuoyunda farklı bir boyuta taşımıştı. Alman hükümeti de suça karışan yabancıların ülkeden sınırdışı edilmesini kolaylaştıracak yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Toplu tacize ilişkin ayrıntılar

Polisin verilerine göre yılbaşı gecesi Köln'de küçük, farklı gruplardan oluşan bin kadar erkek genç kadınlara cinsel tacizde bulundu. Yılbaşı gecesi 90 kadar kadın taciz şikayetiyle polise başvurdu. Şikayetler yılbaşı gecesinin devamında da sürdü.

Köln polisi, pazar gününe kadar 516 şikayet başvurusunun yapıldığını açıkladı. Şikayetlerin yüzde 40'ı hakkında da savcılık cincel taciz suçlamasıyla soruşturma başlattı. Köln emniyetinin kayıtlarına göre zanlı listesinin büyük bir bölümünü Kuzey Afrika kökenli erkekler oluşturuyor.