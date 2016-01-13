T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cinsel taciz meclis gündeminde

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan taciz skandalı meclis gündemine taşındı. Alman Federal Meclisi, taciz olaylarını masaya yatırıyor.

13 Ocak 2016 10:51


Alman Federal Meclisi bugün başta Köln olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde de yılbaşı gecesi kadınları hedef olan cinsel taciz olaylarını tartışacak.

Taciz zanıları arasında mültecilerin de bulunması tartışmayı Alman kamuoyunda farklı bir boyuta taşımıştı. Alman hükümeti de suça karışan yabancıların ülkeden sınırdışı edilmesini kolaylaştıracak yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Toplu tacize ilişkin ayrıntılar

Polisin verilerine göre yılbaşı gecesi Köln'de küçük, farklı gruplardan oluşan bin kadar erkek genç kadınlara cinsel tacizde bulundu. Yılbaşı gecesi 90 kadar kadın taciz şikayetiyle polise başvurdu. Şikayetler yılbaşı gecesinin devamında da sürdü.

Köln polisi, pazar gününe kadar 516 şikayet başvurusunun yapıldığını açıkladı. Şikayetlerin yüzde 40'ı hakkında da savcılık cincel taciz suçlamasıyla soruşturma başlattı. Köln emniyetinin kayıtlarına göre zanlı listesinin büyük bir bölümünü Kuzey Afrika kökenli erkekler oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya KölnFederal MeclisiKölnAlmanKuzey AfrikaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24