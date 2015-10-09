3 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan sanığa 'saygın tutum' indirimi!

Diyarbakır’da evine götürdüğü 14 yaşındaki 3 kız çocuğuna esrar içirdiği ve porno film izletip cinsel istismarda bulunduğu belirtilen Ubeydullah Ç.’nin yargılanması tartışma yaratacak bir kararla sonuçlandı. Savcının 150 yıl hapis istediği sanık, tüm indirimlerden faydalandı. Sanığa 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, saygın tutumu nedeniyle bu cezayı da 10 yıla indirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mahkeme, Ubeydullah Ç.’yi mağdurlar G.D. ve N.K.’ye karşı “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ubeydullah Ç.’yi alt sınırdan cezalandıran mahkeme, sanığa “saygın tutum” indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla indirdi. Kararda verilen tüm cezalarda iyi hal indirimi uyguladığı açıklandı.

Serviste tecavüz iddiasına tahliye

Ukrayna’da modellik yapan 16 yaşındaki D.R.’ye, kullandığı servis minibüsünde bıçak tehdidiyle tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 36.5 yıl hapis istenen Erdem K.’nin (30) yargılandığı ilk duruşma, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görüldü. Erdem K., “Tamamen rızası ile birlikte olduk. 18 yaşından fizik olarak da büyük sandığım için cinsel ilişkiye girdim ” diye kendisini savundu. Mahkeme, Erdem K. hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi.