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Çevre

Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava

20 Nisan 2021 15:18

Kirazlı'da siyanürlü altın arama çalışmalarında yüz binlerce ağacı kesen Alamos Gold, bu kez Türkiye'ye karşı dava açtı. Şirketin yaptığı açıklamada davanın 1 milyar doları aşacağı belirtilirken, maden ruhsatının yenilenmemesi gerekçe gösterildi.

Alamos Gold tarafından yapılan açıklamada, "Ekim 2019'da, Kirazlı Altın Madeni'nin ("Kirazlı") inşaatına başlandığında, Şirket yenilenmesi için tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmiş olmasına rağmen, hükümet şirketin maden ruhsatlarının rutin olarak yenilenmesini sağlayamadı" denildi.

Yapılan açıklamada, "Şirketin maden ruhsatlarının yenilenmemesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ve diğer gelirler de dahil olmak üzere gelecekteki ekonomik faydalarda yarım milyar doların üzerinde kayıp sağlayacak ve Türkiye içinde binlerce istihdam kaybı ile sonuçlanacaktır. Kaybedilen iş fırsatlarına ek olarak, bu aynı zamanda topluluk projelerine devam eden yatırımların kesintiye uğraması yoluyla yerel nüfus üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Alamos Gold’un CEO’su John McCluskey, yatırımlarını Kanada’ya dolar pompalayacak boru hattına benzeterek, "Kirazlı ile devamındaki Ağı Dağı ve Çamyurt projeleriyle, şu anda dünyanın en yüksek getirili üç projesi şirketimizde. Halen Türkiye’deki çok düşük üretim maliyeti sayesinde şirketimize ciddi nakit akış artışı getirecek olan bir boru hattının sahibiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Alamos Gold'un CEO'su: Türkiye'deki düşük üretim maliyeti sayesinde şirketimize nakit akışı getirecek para boru hattımız var

Kanadalı Alamos Gold’un altın madeni arama ve işletmek üzere Türkiye’de kurduğu Doğu Biga’nın genel müdürü Ahmet Şentürk de, Kirazlı’daki maden çalışmalarının devam etmesi için yeniden alınması beklenen ruhsatla ilgili, “Kazdağları’ndan hiç bir yere gitmiyoruz, 60 yıllık ruhsat hakkımız var, Türkiye Cumhuriyeti’ne söz verdiğimiz gibi yerin altındaki madeni çıkaracağız” demişti.

TIKLAYIN - Alamos Gold şirketi Doğu Biga’nın genel müdürü: 60 yıllık ruhsat hakkımız var, Kazdağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz
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