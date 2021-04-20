Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava

Kirazlı'da siyanürlü altın arama çalışmalarında yüz binlerce ağacı kesen Alamos Gold, bu kez Türkiye'ye karşı dava açtı. Şirketin yaptığı açıklamada davanın 1 milyar doları aşacağı belirtilirken, maden ruhsatının yenilenmemesi gerekçe gösterildi.

Alamos Gold tarafından yapılan açıklamada, "Ekim 2019'da, Kirazlı Altın Madeni'nin ("Kirazlı") inşaatına başlandığında, Şirket yenilenmesi için tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmiş olmasına rağmen, hükümet şirketin maden ruhsatlarının rutin olarak yenilenmesini sağlayamadı" denildi.

Yapılan açıklamada, "Şirketin maden ruhsatlarının yenilenmemesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ve diğer gelirler de dahil olmak üzere gelecekteki ekonomik faydalarda yarım milyar doların üzerinde kayıp sağlayacak ve Türkiye içinde binlerce istihdam kaybı ile sonuçlanacaktır. Kaybedilen iş fırsatlarına ek olarak, bu aynı zamanda topluluk projelerine devam eden yatırımların kesintiye uğraması yoluyla yerel nüfus üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı.