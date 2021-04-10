Alamos Gold'un CEO'su: Türkiye'deki düşük üretim maliyeti sayesinde şirketimize nakit akışı getirecek para boru hattımız var

Çanakkale’deki 3 madenin sahibi Alamos Gold’un CEO’su John McCluskey, yatırımlarını Kanada’ya dolar pompalayacak boru hattına benzeterek, "Kirazlı ile devamındaki Ağı Dağı ve Çamyurt projeleriyle, şu anda dünyanın en yüksek getirili üç projesi şirketimizde. Halen Türkiye’deki çok düşük üretim maliyeti sayesinde şirketimize ciddi nakit akış artışı getirecek olan bir boru hattının sahibiyiz." ifadelerini kullandı. 2020 sonunda dünyada altın madenlerinin ons başına maliyeti 983 dolarken, Çanakkale altınının maliyeti ise sadece 447 dolar.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre, Alamos Gold’un Çanakkale’de 3 altın madeni projesi var; Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt.

1 milyon 850 bin ons üretim

Kirazlı: Ticari üretim süresi 5 yıl. Bu sürede tam 64 milyon ton kazı yapılacak. Toplamda 540 bin ons altın elde edilecek. Altının ons başına üretim maliyeti 373 dolar.

Ağı Dağı: Madenin ticari üretim süresi 6 yıl. 110 milyon ton kazı yapılıp, toplam 937 bin 300 ons altın üretilecek. Madende ons başına nihai maliyet 411 dolar.

Çamyurt: Ticari üretim süresi 4 yıl. 47.5 milyon tonluk kazı yapılarak toplamda 373 bin 200 ons altın üretilecek. Nihai maliyet 645 dolarla, diğerlerinden yüksek.

Alamos'un geliri 4 milyar doları bulacak

Alamos Türkiye’nin kısa künyesi böyle: 3 madende toplam altın üretim hedefi 1 milyon 850 bin ons. Çarşamba günkü ons başına 1.730 dolarlık fiyata göre 3.2 milyar dolarlık altın çıkartılacak. Altın cevherinin ayıklanması sırasında çıkan gümüş ve madencilik terminolojisinde “by product” diye geçen bakır gibi yan ürünlerle Alamos’un geliri 4 milyar doları bulacak. (Nitekim Doğu Biga Genel Müdürü Ahmet Şentürk Deutsche Welle’ye verdiği röportajda proje büyüklüğünün 4 milyar dolar olduğunu söylemişti.)

Çanakkale'deki maliyetler ortalama 447 dolar, dünyada 983 dolar

Dünya Altın Konseyi’nin web sitesinde 17 Mart 2021 tarihinde yayınlanan bir yazıya göre 2020 Ekim-Aralık döneminde dünyada altının ortalama “sürdürülebilir nihai maliyeti” ons başına 983 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 2019 başından bu yana 920 dolar ile 983 dolar arasında salınıyor.

Alamos’un Çanakkale’deki üç madenindeki “sürdürülebilir nihai maliyeti” hatırlayalım: Kirazlı’da 373, Ağı Dağı’nda 411, Çamyurt’ta ise 645 dolar.

Bu üç madenin toplam üretim rakamlarına göre Alamos’un Türkiye’de elde edeceği altının ağırlıklı ortalama “sürdürülebilir nihai maliyeti” 447 dolara denk geliyor.

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