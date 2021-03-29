Biga Madencilik Genel Müdürü Şentürk, Kaz Dağları'ndaki 'Su ve Vicdan Nöbeti' hakkında konuştu: 30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz

Kaz Dağları'na açılan ve Türkiye'deki çevreci kuruluşların tepkisine neden olan altın madeninin işletme ruhsatı sahibi Doğu Biga Madencilik'in Genel Müdürü Ahmet Şentürk, çevrecilerin başlattığı 'Su ve Vicdan Nöbeti' için "30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz" dedi.

Şirketin ruhsatının yenilenmemesi ilişkin de konuşan Şentürk, bakanlığın onayının beklendiğini ancak iletişim kurduklarında kendilerine "Siz bunu yeterince anlatamadığınız için bunlar oldu" denildiğini belirterek "Demek ki o anlatma sürecindeyiz. Biz sabırlıyız. Biz şunu biliyoruz, bizim temditimiz(uzatmamız) yapılacak. Hukuk bunu gerektiriyor" diye konuştu.

Kaz Dağları, uzun yıllardır altın madeni işleten şirketlerin hedefinde. Biga Yarımadası’nın yaklaşık yüzde 80’ine altın madeni ruhsatı verilmiş durumda. En son Temmuz 2019’da, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in Kirazlı’daki altın madeni projesine karşı başlayan protestolar kitlesel bir eyleme dönüştü.

Çevreciler, on binlerce ağacın kesilmesinin ardından başlayan ‘Su ve Vicdan Nöbeti’nde 425 gün bölgede gece gündüz bekledi. Bu arada şirketin her 10 yılda bir yenilenmesi gereken ruhsatının süresi doldu. Ekim 2019’da Alamos Gold’a süre uzatımı yapılmadı. Şirket de bu nedenle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Aradan aylar geçmesine rağmen Kanadalı şirketin Kaz Dağları’nda yeniden faaliyetlerine başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor.

Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk, son durumu DW Türkçe’ye anlattı. Şirketin o bölgede 60 yıllık izni bulunduğunu anlatan Şentürk, 30 yıldır beklediklerini ve birkaç ay daha bekleyebileceklerini söyledi.

Şentürk, iznin yenilenmemesinin söz konusu olmadığının da altını çizdi. Şentürk yapılmayan ruhsat yenilemesinin yapılacağını inandıklarını söyledi.