Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi açılıyor!

T24

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi bugün (1 Ekim) 19.00’da açılıyor. İlk sezonun programın paylaşılacağı bu akşamki etkinlikte Çellistanbul’dan iki viyolonsel sanatçısı Murat Berk ve Melih Kara da küçük bir dinleti sunacak. Viyolensel keyfinin ardından Kıraathane'nin fotoğraf sergisi “Gelecek Uzun Sürer”e ev sahipliği yapacağı Çağdaş Erdoğan ile Karin Karakaşlı'nın geçmişten geleceğe uzanan konuşması gerçekleşecek.

TIKLAYIN - Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde ilk sezon programı belli oldu

Beyoğlu Asmalı Mescid'de bulunan Kıraathane, her sezonda farklı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Sergiler, sonbahar sezonunda resmî tatiller dışında hafta içi her gün 14:00-19:00 arasında gezilebilecek.

Sergilerin yanı sıra konuşma, şiir geceleri, atölye, kitap stüdyosu, book club (İngizlice kitap tartışma), kitap sohbeti, imza günü, film gösterimi, okuma tiyatrosu, genç okurlar genç yazarlar programı, çocuklarla okuyoruz ve evdeki misafir gibi etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak olan Kıraathane, "K24'le Tatlı Perşembe" başlıklı farklı etkilerle de karşımıza çıkacak.

Kıraathane'nin sosyal medya hesapları

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