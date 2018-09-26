Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde ilk sezon programı belli oldu

İstanbul'un ilk edebiyat evi olan Kıraathane, 1 Ekim'den itibaren okuyucu ile buluşuyor. Beyoğlu Asmalı Mescid'de bulunan Kıraathane, her sezonda farklı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Sergiler, sonbahar sezonunda resmî tatiller dışında hafta içi her gün 14:00-19:00 arasında gezilebilecek.

Sergilerin yanı sıra konuşma, şiir geceleri, atölye, kitap stüdyosu, book club (İngizlice kitap tartışma), kitap sohbeti, imza günü, film gösterimi, okuma tiyatrosu, genç okurlar genç yazarlar programı, çocuklarla okuyoruz ve evdeki misafir gibi etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak olan Kıraathane, "K24'le Tatlı Perşembe" başlıklı farklı etkilerle de karşımıza çıkacak.

İşte Kıraathane Ekim ayı programı

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Kıraathane'nin sosyal medya hesapları

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