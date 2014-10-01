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Yaşam

'Kira almıyorum, hayvansever öğrenci arıyorum'

Köpeğini kışın yaşadığı Almanya'ya götüremeyen Sema Yavuz, çareyi köpeğine evinde bakacak kişiden kira almamakta buldu

01 Ekim 2014 20:41

Sinop Akliman'da yaşayan Sema Yavuz, 3 katlı evini yaz sezonunda pansiyon olarak kullanıyor kışları ise Almanya'ya dönüş yapıyor. Yaşadığı binanın dışına "Kira almıyorum, hayvansever öğrenci arıyorum" yazan Yavuz, gelecek talepleri bekliyor.

 

'Ona iyi baksınlar yeter'

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, çok sevdiği köpeği Panter'e bakacak öğrenci veya aileden kira almayacağını dile getiren Yavuz, "Bir köpeğim var, çok seviyorum. Yavrum gibi benim. Ona bakacak duyarlı bir öğrenci veya durumu iyi olmayan, kira ödeyemeyen bir aile arıyorum, gelsinler konuşalım. Kira ödemesinler, bir elektrik ve su parası ödeyecekler, başka bir şey istemiyorum. Ona iyi baksınlar yeter" dedi.

 

Köpeğinin bakım masraflarını da ödeyecek

 

Sema Yavuz, "Ben hayvanları çok seviyorum. Kalp ameliyatı geçirdim, kalbimin acısını bile unuttum, her şeyimi onunla paylaşıyorum. Burada oturacak kişinin ona iyi bakmasını istiyorum" diye konuştu. Köpeğinin bakım masraflarını da bakacak kişiye ödeyeceğini vurgulayan Yavuz, bir an önce hayvansever bir kiracı bulmayı diledi.

 

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