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Yaşam

Kimliğini soran polise tekme atıp bacağından ısırdı!

Hastaneye kaldırılan polis memuruna önlem amaçlı tetanos ve kuduz aşısı yapıldı

21 Eylül 2016 14:22

Aksaray'da polisin şüphelenmesi üzerine durdurup kimlik sorduğu Muhammet Emin G. (22), polis memurlarından Abdullah Avcı’nın (43) kasığına tekme atıp, sol bacağını ısırdı. Emin G. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Avcı’ya da önlem amaçlı tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu satışını önlemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, dün şüphe üzerine yolda gördüğü Muhammet Emin G.’yi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. İddiaya göre Muhammet Emin G. de, kimliğini göstermek istemeyip, polise tepki gösterdi.

Ardından kendisini durduran polislerden Avcı’nın kasığına tekme atıp, sol bacağını ısırdı. Muhammet Emin G., diğer polisler tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Bacağı ısırılan Avcı da Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürülüp, önlem amaçlı tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. 

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