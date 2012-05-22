Metin Arolat bacağından bıçaklandı

Metin Arolat bu sabah komşuları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından bıçaklandı.

Arolat, bu sabah 05:00'de komşularının kavgasını duyup ayırmaya çalışırken bıçaklandı. Bacağına dikiş atılan ünlü şarkıcı bu haberi twitter sayfasından şu sözlerle duyurdu; "Sabahın beşinde komşu kavgası ayırmaya kalktım, bacağımdan yaralandım. Dikiş mikiş, karakol derken anca eve girdim. Size tavsiyem sabahın beşinde komşu kavgası duyarsanız yorganı başınıza çekin, uyumaya devam edin. "

Metin Arolat, geçmiş olsun mesajlarına da sayfasından cevap yazdı; " Arkadaşlar, geçmiş olsun mesajlarınıza tek tek teşekkürler. İyiyim iyiyim bir kaç dikiş. Yaşanacağı varmış. Bu da bir deneyim oldu." (hurriyet.com.tr )