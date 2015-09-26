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Diyarbakır'da bir kişi tabancasını kurcaladığı polisi bacağından vurarak öldürdü

Polis memuru kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

26 Eylül 2015 00:20

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde 27 yaşındaki C.S., tabancasını kurcaladığı polis memuru Murtaza Gündüzvar'ı bacağından yaraladı. Gündüzvar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ergani Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası polis memuru Murtaza Gündüzvar (45), yasak aşk yaşadığı iddia edilen C.Ş. (27) ile birlikte Hilar Mağarası çevresine giderek piknik yaptı. Burada polis Murtaza Gündüzvar'ın tabancasını eline alan C.S., kurcalarken, tabanca kazayla ateş aldı. Gündüzvar, bacağına isabet eden mermiyle yaralanırken, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gündüzvar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zaman'da yer alan habere göre polis Murtaza Gündüzvar'ın cesedi hastane morguna konulurken, C.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde birlikte alkol aldıklarını belirten C.Ş., daha sonra Gündüzvar'ın kendisine, 'Daha önce tabanca gördün mü?' diye sorarak, beylik tabancasını çıkarıp kendisine verdiğini, tabancayı kurcalarken de ateş aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, C.S., işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacak.

 

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