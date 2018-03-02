“Kim daha çok milletvekili verirse o ittifakta yer alırız” demişti; açıklama geldi: İroni yapmıştım

AKP ile MHP’nin ‘Cumhur İttifakı’ kurmasının ardından Türkiye gündeminde geniş yer kaplayan ittifak tartışmalarına, "Kim daha çok milletvekili verirse o ittifakta yer alırız” sözleriyle dahil olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk’ün istifasının ardından yeni bir açıklama yaptı. DSP’nin seçimlere tek başına gireceğinin daha önce söylendiğini ifade eden Aksakal, ‘ironi’ yaptığını söyledi.

Deneyimli gazeteci Yavuz Oğhan’ın sunduğu ve RS FM’de yayınlanan ‘bi de bunu dinle’ programında konuşan Aksakal, konuyla ilgili sözlerinin ‘bütünlük içerisinde’ ele alınması gerektiğini kaydetti.

"Hikmet Sami Türk, programı izlememiş"

Yeni sistemin partileri ittifaklara zorladığını eleştirmek için bu sözleri söylediğini belirten Aksakal, “Biz seçimlere tek parti olarak gireceğimizi daha önce zaten açıklamıştık. Fakat bu ironiyi yapmak durumundayız tabii” dedi. Aksakal, Oğhan’ın sözlerinin ironi gibi anlaşılmadığını belirterek, “Genel Başkan Yardımcınız istifa etti, o da mı ironiyi anlamadı” sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Sayın Hikmet Sami Türk değerli bir bilim adamıdır, bizim partimizde kuruluşundan itibaren yer almış ve hiçbir zaman başka bir partiye de göz kırpmamış bir siyaset adamdır. Kendisiyle bu konuyu konuştuğumuzda benim televizyon programını izleyip izlemediğini kendisine sordum. ‘İzlemedim’ dedi. ‘Peki neden bu kanıya vardınız’ dedim. ‘Gazeteler böyle yazıyor’ dedi. Şimdi gazetelerin yazdığının peşine düşersek, yani gazetelerin yazdığından bir anlam çıkarmayın, seçim sath-ı mailinde bu tip atraksiyonlar olabilir. Bunu doğal karşılıyorum. Mutlaka kendisi de gelişen süreçte bu tavrın, bu iradesinin çok sağlıklı bir karar olmadığının farkına varacaktır. Bunun üzerinden başka bir mana çıkarmak doğru değil.”