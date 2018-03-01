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DSP'de ittifak istifası

DSP Genel Başkanı, kim daha çok milletvekili verirse onlarla ittifak kurabileceklerini açıklamıştı

01 Mart 2018 20:31

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk, Genel Başkan Önder Aksakal’ın kim daha çok milletvekili verirse onlarla ittifak kurabileceklerini açıklamasının ardından istifa etti. 

DSP Genel Başkanlığı'na gönderdiği istifa dilekçesinde, "Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir” diyen Türk, şöyle devam etti: 

"DSP'nin, 10 milletvekili fazla verecek herhangi bir parti ile ittifak yapması, dürüstlük ilkelerine aykırı pazarlıkçı bir davranış olur. Seçim ittifakları, görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılır. Genel Başkanın tamamıyla farklı bir anlayışla yaptığı açıklamalar, DSP'nin programı ve bugüne kadarki uygulamalarıyla bağdaşmamaktadır. O nedenle Genel Başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum.”

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan DSP Genel Başkanı Aksakal, partiler arasında ayrım yapmadıklarını söyleyerek, "Ak Parti veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir ön yargımız, ön koşulumuz yok” ifadelerini kullanmıştı.

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