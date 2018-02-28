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Politika

DSP lideri Aksakal: Kim daha çok milletvekili verirse o ittifakta yer alırız

"Herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir ön koşulumuz yok"

28 Şubat 2018 15:56

Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, hangi ittifak daha çok milletvekilliği teklif ederse o ittifakın içinde olabileceklerini söyledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partiler arasında ayrım yapmadıklarını söyleyerek, "Ak Parti veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir ön yargımız, ön koşulumuz yok" ifadesini kullandı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programında konuşan Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partiler devleti yönetmek için kurulur ve tek başlarına çıkarlar yani kavgaya girerken tek başınıza girersiniz. Karşınıza biraz önce bahsettiğiniz gibi çoklu bir yapı çıkmaya çalışırsa burada umut edilen nedir? Parlamentoda devleti yönetmeye talip oldukları için bir yol yöntem ararlar. DSP için Türkiye'de siyaset yapan yada seçimlere katılan hiçbir partinin birbirinden farklı bir mesafesi yoktur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli, HDP için de geçerli, AKP için de geçerli. O günkü koşullar geldiğinde DSP yetkili kurulları bunu derinlemesine tartışır, partinin devlet işleyişindeki katkısını hangi yapı içerisinde verimli olabileceğine inanırsa o yapı içerisinde seçimlere katılır ve kendi kimliğiyle tekrar parlamentoda görevini yapmaya başlar. Mutlaka CHP ile ittifak kurarız gibi bir saplantımız olmadığı gibi Ak Parti veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir ön yargımız, ön koşulumuz yok. A partisi geldi sizinle ittifak yapalım size 10 milletvekili verelim dedi, B partisi de geldi sizinle ittifak yapalım size 30 milletvekili verelim dediğinde herhalde biz saf değiliz yani 10 milletvekili veren yere gidip orada güdük kalmayız. 30 tane arkadaşımızla devlet yönetimine katkı koymak dururken niye gidelim 10 tane milletvekili ile oralarda bocalayalım." Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen DSP lideri Aksakal, "100 bin imza toplanmaya başlandı. Binlerce imza toplandı. 100 bin imza sorun değil bizim için. Bizim o kadar zaten üyemiz var" diye konuştu. Aksakal ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin yetkilerini kullanacağım. Cumhurbaşkanlığı sarayında oturacağım." 

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