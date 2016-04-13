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Kilis'e isabet eden Katyuşa füzeleri; hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Füzelerden biri boş alana düşerken, diğeri bir pansiyona isabet etmişti

13 Nisan 2016 03:07

Suriye'de IŞİD kontrolündeki bölgeden sabah saatlerinde atılan 3 Katyuşa füzesi nedeniyle yaralanan 8 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirilmişti. 

Füzeler, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bulunduğu noktaya düşmüştü. Füzelerin patlamasının ardından bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve kurtarma ekipleri 8 kişinin yaralandığını tespit etmişti. Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada da, olayda 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Füzelerden biri boş araziye düşerken, diğeri,  İbni Sina Caddesi'ndeki 4 katlı pansiyonun birinci katına isabet etmişti.

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