Kilis'e üç roketatar mermisi daha düştü; 2'si ağır 8 kişi yaralandı!

Dün akşam saatlerinde 5 Katyuşa roketatar mermisinin düşmesi sonucu 12 kişinin yaralandığı Kilis'e, sabah saat 09.40'da 3 roket mermisi daha düştü. Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bulunduğu noktaya düşen roketlerin patlamasının ardından bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kilis Valiliği, olayda 2’si ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suriye'den atılan roket mermilerinden biri Otogar civarındaki boş araziye düştü, diğeri ise İbni Sina Caddesi'ndeki 4 katlı pansiyonun birinci katına isabet etti. Kilis Valiliği, olayda 2’si ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suriyeli öğrenciler tahliye edildi

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mermilerin düştüğü bölgede binalar ve bazı araçlarda hasar oluştu. Bu arada, roket mermisi isabet eden binanın karşısındaki Kilis Belediyesi Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli öğrenciler tahliye edildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.