Kilis’te kent merkezine 3 roket düştü; 1'i ağır 10 kişi yaralandı

Kilis'e yine Suriye tarafından atılan 3 roket mermisi düştü. Roketlerden 2'si yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye düşerken, patlama nedeniyle 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Roketin atıldığı yer tespit edildi, TSK obüslerle saldırının yapıldığı bölgeyi vurdu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Saat 18.15 sıralarında Suriye tarafından ateşlenen 3 roket mermisi Kilis kent merkezindeki Atatürk ve Saraç Mehmet Çavuş mahallelerine düştü.

Roketlerden 2'si boş araziye düşerken, 2'si ise yerleşim alanlarının bulunduğu alanlara düştü.

Meydana gelen patlamalarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle bazı ev ve araçların camları kırıldı.

Kilis Valisi Süleyman Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis kent merkezine Suriye tarafından atılan 3 roket mermisinin isabet ettiğini belirtti.

Olayla ilgili 12 yaralı olduğunu belirten Tapsız, "Kilis kent merkezine Suriye tarafından 3 roket mermisi isabet etti. 12 yaralı var. Birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, roket atılan hedefi ateş altına aldı. Hedefler yok edildi." diye konuştu.

Roketin atıldığı yer tespit edildi, TSK obüslerle saldırının yapıldığı bölgeyi vurdu.