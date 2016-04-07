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Kilis'e roket mermisi düştü; 3 yaralı

Katyuşa mermilerinin Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bap bölgesinden atıldığı sanılıyor

07 Nisan 2016 12:12

Kilis kent merkezindeki 2 mahalleye, bu sabah Suriye tarafından ateşlenen 2 Katyuşa roketatar mermisi düştü. 2'si Suriye uyruklu 3 kişinin yaralandığı patlamaların ardından, mahallelerdeki bir ilkokul ve ortaokul tatil edildi.

Katyuşa mermilerinin Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bap bölgesinden atıldığı sanılıyor.

DHA'nın haberine göre, sabah saat 08.40'da Suriye tarafından ateşlenen 2 Katyuşa roketatar mermisi Yeni Mahalle ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne düşerek patladı. IŞİD denetimindeki Suriye'nin Bab bölgesinden atıldığı sanılan Katyuşa mermilerinin ilki Yeni Mahalle'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir eve isabet etti. Buradaki patlamada Suriye uyruklu 2 kişi yaralanırken, yetkililer patlamaya 100 metre uzaklıktaki Kartalbey İlkokulu'nu güvenlik gerekçesiyle tahliye ederek öğrencileri evlerine gönderdi.

Aynı sıralarda diğer Katyuşa roketatar mermisi ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yola düşerek patladı. Patlamada yakın noktada bulunan ve henüz adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Polisler, bu patlama bölgesi yakınındaki Mehmet Keçik Ortaokulu'nu da güvenlik gerekçesiyle tatil etti ve öğrencileri tahliye etti.

Patlamaların ardından olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde toplanan kalabalığı ise güvenlik güçleri megafonlar ile anons ederek uzaklaştırmaya çalıştı.

 

Daha önce 4 kişi ölmüştü

 

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden geçen 18 Ocak ile 8 Mart günleri ateşlenen roket mermileri Kilis'te bir okul ile mahalleye isabet etmiş 4 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Bunların yanı sıra Suriye tarafından zaman zaman atılan roketler Kilis kent merkezindeki yerleşim alanlarına isabet etmiş, hasara yol açan patlamalarda yaralanan olmamıştı.

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