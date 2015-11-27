Kilis yakınlarındaki Azez'de bombalamalar ve can kayıpları devam ediyor

Kilis yakınlarındaki Azez kasabasında bombalamaların devam ettiği bildirildi. Bombalamada hayatını kaybedenlerin olduğu belirtilirken, saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirdiği iddia edildi. Ajanslar, saldırıyla ilgili farklı bilgiler geçti. AA, bir yerleşim merkezinin hedef alındığını ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken; DHA ise bir TIR parkının hedef alındığını ve 6 kişinin öldüğünü belirtti.

AA muhabiri, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırının Rus savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini aktarırken, Azez'in 4 kilometre yakınında bir yerleşim biriminin hedef alındığını belirtti. Suriye'deki gruplardan Cephetul Şam'ın Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı'nın açıklamalarını aktaran AA, bombalamada 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Durumları ağır olduğu tespit edilen bazı yaralıların Kilis'e ulaştırılmaya çalışıldığı da gelen bilgiler arasında.

DHA muhabirinin geçtiği haberde de Rus savaş uçaklarının bir yerleşim alanı ile TIR garajını hedef aldığı bildirildi. Hava saldırısında, hedef alınan yerleşim alanında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, park halindeki 3 TIR'ın vurulduğu ifade edildi. Rus savaş uçaklarının Azez’in dışındaki bir yerleşim alanına yönelik bombardımanında yararlanan 3 kişi yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirildi ve buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralı Suriyelilerin tedavisine acil serviste başlandı.

Rusya ilk saldırıyı düzenlemediğini duyurdu

25 Kasım'da da yardım malzemesi taşıdığı iddia edilen TIR'lar aynı bölgede bombalanmış, saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirdiği iddia edilmişti ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Suriye’nin Azez ilçesinde Türkiye’den insani yardım götürdüğü iddia edilen tırların vurulmasının kendileriyle bir ilgisi olmadığını belirtmişti.

TIR'ların havadan vurulduğu yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığını belirten Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov, “Yayınlanan görüntülerde patlama yerinde herhangi bir krater görünmüyor. Uçaklar tarafından vurulmuş olsaydı, olay yerinde krater açılırdı. Ayrıca parçaların çevreye dağılması gerekirdi ki, böyle bir durum da yok” ifadelerini kullanmıştı.