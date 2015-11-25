Suriye'ye yardım taşıdığı söylenen TIR'lara hava saldırısı; en az 7 ölü

Kilis sınırına yakın bölgedeki Azez ilçesindeki göçmenlere giden ve yardım taşıdığı belirtilen tırlarının bulunduğu bölgeye düzenlenen hava saldırısında en az 7 kişinin öldüğü bildirildi. Bazı kaynaklar ve bölgedeki muhalifler saldırıyı Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiğini aktarırken, Türk yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

DHA, Rusya’ya ait olduğu öne sürülen savaş uçaklarının inşaat malzemeleri taşıyan Suriye TIR’larını hedef aldığını ve konvoydaki üç şoförün öldüğünü altı kişinin de yaralandığını aktarırken; AA ise ‘yerel kaynaklara‘ dayandırdığı haberinde sığınmacılara gittiği iddia edilen yardım TIR’larının vurulduğunu, yedi kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını, 20 TIR’ın da yandığı bilgisini geçti.

Reuters, insani yardım taşıyan bir konvoyun, Kilis’ten Suriye’ye girdikten sonra sınırda vurulduğunu bildirdi. Ajansa konuşan İHH yardım görevlilerine göre kamyonlar bir hava saldırısının hedefi oldu. İHH yetkilisi Mustafa Özbek, ajansa yaptığı açıklamada, “Yangını söndürmeye çalışıyoruz. Kamyonlar bizim değil ve kimin bombaladığı hakkında da bilgimiz yok” dedi.

Saldırıların Rusya tarafından gerçekleştirildiğini savunan İHH'nın resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili şşu paylaşımlar yapıldı:

Öncüpınar Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU24 savaş uçağının Hatay'ın Yayladağı ilçesi yakınında Türk jetleri tarafından düşürülmesinin ardından dün akşam saat 16:45 sıralarında Rus jetleri Öncüpınar Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede bulunan Azez kasabası yakınlarında 6 TIR'ı vurdu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, saldırıda 7 tır şoförünün öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını kaydeden kaynaklar, ''Ruslar yardım tırlarına saldırdı. Saldırıda 20 tır yanarak kül oldu. Çok sayıda araçta da maddi hasar meydana geldi'' dedi. Ayrıca muhalif gruplardan Şam Cephesi'nin saha komutanlarından Zekeriya Karslı da ''Yardım tırlarına Rus savaş uçaklarının saldırdığını'' söyledi.