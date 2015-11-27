Rusya: O TIR'ları biz vurmadık

Rusya Savunma Bakanlığı, Kilis’in karşısındaki Suriye’nin Azez ilçesinde Türkiye’den insani yardım götürdüğü iddia edilen tırların vurulmasının kendileriyle bir ilgisi olmadığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov, Türk ve yabancı basında çıkan, konvoyun Rus uçakları tarafından vurulduğu şeklindeki haberlerin spekülasyon olduğunu savunarak,“Yayınlanan görüntülerde patlama yerinde herhangi bir krater görünmüyor. Uçaklar tarafından vurulmuş olsaydı, olay yerinde krater açılırdı. Ayrıca parçaların çevreye dağılması gerekirdi ki, böyle bir durum da yok” dedi.

Rus Sözcü, ayrıca patlama yerinde uçaktan düşen bombaların kalıntılarının olması gerektiğini belirterek, bu tür parçaların da olay yerinde bulunmadığını kaydetti.