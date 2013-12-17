Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Şükrü Karaca: İstifa edeceğim, racon budur

Hülya Karabağlı / ANKARA

Mansur Yavaş’ın CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını Twitter’dan duyuran ve partide ‘sağa kayma’ tartışmalarını alevlendiren danışman Şükrü Karaca, “Bir danışmanın genel başkanını sıkıntıya düşürme lüksü yoktur” diyerek, istifa edeceğini açıkladı.

Mansur Yavaş, CHP’de ‘sağa kayma’ tartışmasına neden oldu.

CHP’de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda adı geçen Mansur Yavaş’ın adının geçmesinden sonra “Hayırlı olsun” tweetiyle partide tartışmaya neden olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Şükrü Karaca T24’e, “Bir danışmanın genel başkanını sıkıntıya düşürme lüksü loktur” dedi. Mesleki açıdan yanlış yaptığını söyleyen Karaca, “İstifa edeceğim. Racon budur. Yavaş'ın adaylığı kesin bilgi değil, temenniydi" ifadesini kullandı. Karaca, Muharrem İnce'nin tepkisini de, “ Yüzde yüz haklı bir tepki" sözleriyle yorumladı.

Altay: CHP’nin programı ortada

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mansur Yavaş sorusuna, genel merkezi adres gösterdi. “ Siyasette her şey mümkündür, hiçbir şey imkânsız değildir" dedi.

Parti olarak Türkiye'de sandığa giden 56 milyonun oyunun tümüne talip olduklarını kaydeden Altay, "Herkes için CHP çatısı altında yer ve fırsat vardır" dedi.

CHP'nin sağa kaydığı eleştirilerine Altay, "CHP'nin programı ortada duruyor. Kapsamlı bir program, sosyal demokrat anlayışı programına koymuş bir partiyiz. Temel değerlerimiz, kurucu felsefemiz, anlayışımız var. Partinin temel çizgisi bellidir" yanıtı verdi.

Loğoğlu: Partinin temel çizgisi belli

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen genel başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu, gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olacağı yönündeki haberler ve buna ilişkin tepkilerin hatırlatılması üzerine 21 Aralık günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 22 Aralık günü ise Parti Meclisi (PM) toplantısının yapılacağını bu toplantılarda yerel seçim komisyonunun çalışmalarının ele alınacağını söyledi. Loğoğlu, "22 Aralık PM toplantısı sonuçlanıncaya kadar duyacağınız her şey söylentiden ibaret" dedi.

Loğoğlu, CHP'nin sağa kaydığı iddialarına ise AK Parti'den şikayeti olan kesimin sadece sol görüşlü kişiler olmadığını, CHP'nin de herkesi kucaklamak zorunda olduğu karşılığını verdi.