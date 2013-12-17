Mansur Yavaş: CHP'den aday olacağım

Bir dönem MHP 'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yerel seçimlerde CHP 'den aday olacağını açıkladı.

FOX ekranlarında canlı yayınlanan Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'ya çarpıcı açıklamalar yapan Mansur Yavaş, "Kararımı verdim, CHP'den aday olmak istiyorum" dedi.

Gökçek'e meydan okudu: Kazanırım

'Endişeniz var mı' sorusuna ise Mansur Yavaş, "Hayır yok, ben kazanırım. Gökçek'le didişmeden, sadece projelerimi konuşacağım" diye cevap verdi.

CHP'de Mansur Yavaş çatlağı

CHP'nin parti dışından bir ismi aday göstermesi, eleştirilere neden oldu. Murahhem İnce, "Adaylık önemli değil, partimi düşürdükleri duruma üzülüyorum. Böyle iş olmaz" derken Sabahat Akkiraz, "CHP'de şoklara hazır olunmalı" açıklamasını yaptı.

Yavaş'ın CHP'nin adayı olacağı bilgisi ilk kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca'nın Twitter hesabından "Mansur Yavaş Ankara'ya hayırlı olsun" mesajıyla duyuruldu.