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Politika

"Kılıçdaroğlu'nun başı için evet" diyen YSK İl Müdürü açığa alındı

Müdür, 12 yaşındaki çocuğunun yaptığını savunarak Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerden özür dilemişti

01 Şubat 2017 16:37

Kişisel Facebook hesabında “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” yazılı bir mesaj paylaşan, sonra da suçu oğluna atan Gürsel Dursun, açığa alındı. Hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden el çektirilmiş oldu.

Sosyal medyada hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı için evet' söylemiyle tepkileri üzerine çeken il müdürü, bu paylaşımın kendine ait olmadığını, 12 yaşındaki çocuğunun yaptığını savunarak Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerden özür dilemişti.

Hakkında soruşturma başlatılan YSK İl Müdürü Gürsel Dursun, bu sabah YSK tarafından açığa alındı. YSK İl Müdürü, soruşturma tamamlanıncaya kadar, görevden el çektirilmiş oldu.

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