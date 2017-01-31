YSK Malatya İl Müdürü: "Kılıçdaroğlu’nun başı için evet" paylaşımını ben değil, oğlum yaptı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun, kişisel Facebook hesabından paylaşılan “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” notun oğlu tarafından yazıldığını iddia etti.

Gürsel Dursun mesajında, ”Sosyal medyada gündem de olan paylaşımımı haberlerden ben de yeni öğrenmiş bulunmaktayım. Mobil uygulamadan anasayfamdaki bir gonderi reşit olmayan çocuğum tarafından paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımla herhangi bir ilgim yoktur. 30 yıldır demokratik bir şekilde görevimi yürüttüğümü tüm Siyasi partiler ve Malatya kamuoyu bilir. Bu paylaşımla öncelikle Sayın Genel Başkan başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum.Kamuoyuna saygılarımla bildiririm” ifadelerini kullandı.