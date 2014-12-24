Kılıçdaroğlu'ndan kendisine 100 bin liralık tazminat davası açan Hülya Avşar'a mesaj

Sanatçı Hülya Avşar'la arasında başlayan "yalakadan sanatçı olmaz" polemiğinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "Siyasetin yapması gereken sanatın ve sanatçının eleştirisine tahammül etmektir. Asıl görevimiz o bizim. Eleştirmek değil, tam tersine tahammül etmek" dedi.

Kılıçdaroğlu, kültür ve sanat temsilcileriyle katıldığı "Geleceği Birlikte Kuruyoruz Kültür Sanat Buluşması" toplantısında konuştu. Kıluıçdaroğlu, amaçlarının sanatçıları dinlemek ve yararlanmaya çalışmak olduğunu bildirerek, "Sorunlarınızı aktarırsanız seçim bildirgesinde yer verebiliriz" ifadesini kullandı.

'Siyasetin yapması gereken sanatçının eleştirisine tahammül etmektir'

Sanatı ve sanatçısı olmayan bir toplumun yaşama şansı olmadığını ve sanatın toplumu kaliteli kıldığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizin toplum nezdinde çok büyük bir yeriniz var. İktidarlar doğal olarak sanatçılardan zaman zaman şikayet ederler. Doğal olarak diyorum, şu nedenle diyorum; kendi beğenmedikleri pek çok aykırılığı sizler rahatlıkla dile getirebiliyorsunuz. Getirmek de zaten bir anlamda göreviniz. Siyasetin yapması gereken sanatın ve sanatçının eleştirisine tahammül etmektir. Asıl görevimiz o bizim. Eleştirmek değil, tam tersine tahammül etmek. Sizler dünyaya farklı bakarsınız, dünyayı bizim görmediğimiz gözlerle görürsünüz. Bizim bakmadığımız çerçeve içinde dünyaya bakarsınız. Aykırılıkların uyumunu sağlarsınız, sanatçı olarak. Biz de zaten sizi örnek alıyoruz.”