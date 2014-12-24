T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine 100 bin liralık tazminat davası açan Hülya Avşar'a mesaj

'İktidarlar doğal olarak sanatçılardan zaman zaman şikayet ederler'

24 Aralık 2014 22:29

Sanatçı Hülya Avşar'la arasında başlayan "yalakadan sanatçı olmaz" polemiğinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "Siyasetin yapması gereken sanatın ve sanatçının eleştirisine tahammül etmektir. Asıl görevimiz o bizim. Eleştirmek değil, tam tersine tahammül etmek" dedi.

Kılıçdaroğlu, kültür ve sanat temsilcileriyle katıldığı "Geleceği Birlikte Kuruyoruz Kültür Sanat Buluşması" toplantısında konuştu. Kıluıçdaroğlu, amaçlarının sanatçıları dinlemek ve yararlanmaya çalışmak olduğunu bildirerek, "Sorunlarınızı aktarırsanız seçim bildirgesinde yer verebiliriz" ifadesini kullandı.

 

'Siyasetin yapması gereken sanatçının eleştirisine tahammül etmektir'

 

Sanatı ve sanatçısı olmayan bir toplumun yaşama şansı olmadığını ve sanatın toplumu kaliteli kıldığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizin toplum nezdinde çok büyük bir yeriniz var. İktidarlar doğal olarak sanatçılardan zaman zaman şikayet ederler. Doğal olarak diyorum, şu nedenle diyorum; kendi beğenmedikleri pek çok aykırılığı sizler rahatlıkla dile getirebiliyorsunuz. Getirmek de zaten bir anlamda göreviniz. Siyasetin yapması gereken sanatın ve sanatçının eleştirisine tahammül etmektir. Asıl görevimiz o bizim. Eleştirmek değil, tam tersine tahammül etmek. Sizler dünyaya farklı bakarsınız, dünyayı bizim görmediğimiz gözlerle görürsünüz. Bizim bakmadığımız çerçeve içinde dünyaya bakarsınız. Aykırılıkların uyumunu sağlarsınız, sanatçı olarak. Biz de zaten sizi örnek alıyoruz.”

ETİKETLER

hülya avşarkılıçdaroğluchpkültür sanatmesajsanatçılarsiyasettahammül edilmeli

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Hülya Avşar kim, yalakadan sanatçı olmaz

'Devletin televizyonu TRT bile 14 Aralık operasyonuyla ilgili ön yargıyla haber yapıyor bilgi toplamaya çalışıyor'

Hülya Avşar'dan Kılıçdaroğlu mesajı: Ben herkese barış için elimi uzatıyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hülya Avşar için 'yalakadan sanatçı olmaz' demişti

Hülya Avşar'dan Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat davası

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Yalakadan sanatçı olmaz' açıklaması sonrası Hülya Avşar'dan tepki gelmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24