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Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi: Erdoğan kişisel düşmanlık içinde; yargı intikam değil adalet işidir!

"Dünya el üstünde tutuyor, Türkiyebüyük holdinglerine dolgun maaşlı kayyumlar atıyor…"

20 Kasım 2015 01:11

Kaynak Holding ve Koza İpek Holding yönetimlerine kayyum atanmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'bana ihanet ettiler' diyerek kişisel bir düşmanlık içinde olduğunu kanıtlıyor. Ancak yargı, intikam değil adalet işidir!" dedi.

Kişisel Twitter hesabından gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Kılılçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:

"Devlet, yüzlerce kişi çalıştıran holdinglere hukuksuz şekilde kayyum atayarak, ülkemizin demokrasi karnesine bir kırık not daha ekliyor. Dünya, ekonomik kalkınma için büyük şirketlerini el üstünde tutuyor, Türkiye ise büyük holdinglerine dolgun maaşlı kayyumlar atıyor… Erdoğan, 'bana ihanet ettiler' diyerek kişisel bir düşmanlık içinde olduğunu kanıtlıyor. Ancak yargı, intikam değil adalet işidir!"

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